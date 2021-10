Fabien Lecoeuvre s'excuse auprès de Hoshi… Hoshi lui demande de se taire !

L’histoire Fabien Lecoeuvre vs Hoshi refait surface. Hier dans l’émission de Cyril Hanouna « Touche pas à mon poste », le chroniqueur musical Fabien Lecoeuvre était invité sur le plateau télé et en a profité pour reparler de la polémique dont il est à l’origine contre la chanteuse queer Hoshi.

Petit rappel des faits : il y a quelques mois, Fabien Lecoeuvre avait ouvertement critiqué et insulté le physique d’Hoshi sur les ondes. Ni une, ni deux, la chanteuse avait répondu au chroniqueur sur les réseaux sociaux et un immense mouvement de soutien de la part de ses fans et de nombreux artistes s’est mis en place.

Dans « TPMP », Fabien Lecoeuvre a voulu faire son mea culpa et s’excuser auprès de la chanteuse en expliquant que sa vie avait été complètement chamboulée après ce bad buzz. Il a expliqué qu’il n’était pas sorti de chez lui durant deux jours après le scandale de peur de se faire agresser…

« Sincèrement je ne voulais pas faire ça. J’ai appelé son attachée de presse, je n’ai pas son adresse. J’ai essayé de la contacter mais sa compagne est aussi sa manageuse et elle fait blocus. […] J’ai eu beaucoup de peine aussi de lui avoir fait de la peine, ça m’a aussi meurtri. Parce que je ne voulais pas lui faire de la peine, à ses parents, à sa grand-mère évidemment. C’est un gros dérapage », a déclaré Fabien Lecoeuvre.

Plus tard dans la soirée, la chanteuse Hoshi s’est exprimée sur Instagram pour dire qu’elle n’était pas du même avis que Fabien Lecoeuvre et lui demande de se taire et d’arrêter de parler une fois de plus de son physique.

« Si Fabien Lecouevre veut vendre son nouveau livre, qu’il aille dans des salons ou dans des librairies mais qu’il arrête de parler de mon physique et de son “ dérapage ”. (un drift à ce stade) #TPMP » a déclaré Hoshi dans sa story Instagram d’hier soir.