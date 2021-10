Encore une soirée réussie pour le duo Bilal Hassani et Jordan Mouillerac qui ne cesse d’exceller dans Danse avec les Stars. En effet, vendredi 15 octobre, Bilal s’est une fois de plus classé premier face à ses adversaires avec un numéro autour d’une cause qui lui est chère : le harcèlement scolaire. Ayant lui-même beaucoup souffert durant son enfance, il a excellé sur la chanson L’Effet de masse de la chanteuse Maëlle.

Avant sa prestation, la production a diffusé des témoignages d’adolescents qui remercient Bilal Hassani de son engagement et de sa prise de position contre ce fléau qui fait beaucoup de dégâts chez les jeunes. Très ému, Bilal a retenu ses larmes durant sa prestation qu’il a réalisée avec tout son cœur et son talent.

Avec un total de 35 points, Bilal et Jordan se sont qualifiés d’office pour le prime suivant… Il faut dire que le duo est clairement le favori de cette saison de DALS aussi bien pour le public que pour le jury.

De nombreux spectateurs ont été émus par cette nouvelle prestation et n’ont pas hésité à féliciter et encourager Bilal Hassani sur les réseaux sociaux.

Regardez la prestation de Bilal Hassani et Jordan Mouillerac :