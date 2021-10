Le dessinateur Steven Appleby à l'honneur du festival Bédérama au Forum des images

Dans Dragman (Denoël) son roman graphique récompensé à Angoulême cette année, le dessinateur britannique Steven Appleby imagine un héros, nommé August Crimp, qui acquiert des super pouvoirs en s’habillant en femme. Une façon d’aborder avec humour et un regard particulier la question de l’identité, de l’acceptation individuelle et sociale.

Steven Appleby, qui est à l’honneur du festival Bédérama , prévient d’emblée : « Je ne suis pas August. ». Pourtant, Steven Appleby a adopté un vestiaire féminin depuis 2007. Mais comme il le confie dans une récente interview à Libération : « Je ne m’identifie pas comme une femme, mais plutôt comme une personne féminine. »

Steven Appleby, né en 1956 à Newcastle-upon-Tyne, en Angleterre, a étudié le graphisme à Newcastle Polytechnic de 1978 à 1981 et l’illustration au Royal College of Art de Londres de 1981 à 1984. Il a travaillé pour de très nombreux journaux (The Guardian, The Times, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Zeit, The Sunday Telegraph, Daily Express, The Observer, etc.) Avec plus d’une vingtaine de publications à ce jour, Appleby est extrêmement prolifique. Selon les spécialistes, Dragman est son projet graphique le plus ambitieux.

Le festival Bédérama veut illustrer les métissages entre l’imaginaire bédéphile et celui du cinéma. Une vingtaine d’artistes seront présent·es : Laurent Durieux, Catel & Bocquet, Nine Antico, Fabcaro, Lisa Mandel, etc.

Steven Appleby sera présent au Forum des images pour évoquer ses créations et aussi son parcours atypique lors une rencontre exceptionnelle le 15 octobre à 17 heures. Et sur Twitter, il s’en réjouit.