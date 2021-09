« L’Amour est dans le pré » : Mathieu et Alexandre sont en route pour une GPA

On peut dire que la rencontre de Mathieu et Alexandre grâce à L’Amour est dans le pré a vraiment changé leur vie. Désormais mariés, ils continuent leur histoire d’amour avec un nouveau souhait : devenir papas.

Les deux amoureux ont posté lundi sur Instagram une superbe photo d’eux pour annoncer une grande nouvelle et le début d’une nouvelle aventure : ils se lancent dans une GPA.

« UNE EPAULE SUR LAQUELLE SE POSER… Dans la vie tout n’est pas rose, mais ce qui polit le noir en blanc c’est la force de la personne qui t’accompagne…

Pour le meilleur comme pour le pire…Nous adorons cette phrase car elle représente le couple et son voyage… Nous avons décidé ce jour de la date du début de notre GPA… pour l’arrivée dans notre foyer de deux enfants… Vive l’amour… Vive la vie…

On vous embrasse tendrement… Math et Alex », a déclaré le couple sur Instagram.

Mathieu et Alexandre s’apprêtent ainsi à accueillir leurs deux premiers enfants. Le couple a expliqué dans la presse qu’il allait se diriger vers l’Ukraine pour leur GPA car c’est pour l’instant l’un des pays les moins chers à proposer la GPA légalement.

« On va entamer au printemps prochain une GPA en Ukraine. L’Ukraine parce que c’est le moins cher », a déclaré le couple dans une interview vidéo à Garçon Magazine.