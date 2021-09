C’était le buzz du weekend sur les réseaux sociaux. La prestation de Bilal Hassani et de son partenaire masculin a provoqué un torrent de réactions positives de la part du jury mais aussi des internautes.

Bilal et son partenaire Jordan Mouillerac ont ainsi ébloui la première de cette nouvelle saison de Danse avec les stars avec leur prestation de danse contemporaine sur Courage to Change de Sia. Tous les deux vêtus de blanc, le duo a remporté le « Buzz » des quatre jurés (Chris Marques, Jean-Paul Gaultier, Denitsa Ikonomova, François Alu).

Vous pouvez voir ou revoir la prestation de Bilal Hassani et Jordan Mouillerac ici.

Un homme qui danse avec un autre homme

Pour la première fois dans l’histoire de Danse avec les stars, un couple d’hommes participe à l’émission. C’est une grande avancée pour TF1 et pour l’inclusion LGBTI+ à la télévision. Espérons que cela fera bouger un peu les mentalités. En tout cas, Bilal Hassani est très fier de faire partie de l’aventure sous cette configuration.

« C’est moi qui l’ai proposé. Je l’ai même peut-être un peu exigé. Peut-être qu’on n’avait pas demandé avant. Je ne sais pas… Moi en tout cas j’y suis allé au culot. J’ai dit je ne sais pas si je vais pouvoir porter une nénette toutes les semaines et je serais plus confortable de danser avec un homme et ils ont dit : ok », a déclaré Bilal Hassani dans l’émission Quotidien sur TMC.

Conscient que ce binôme inédit pourrait ne pas plaire à tou·tes, Bilal Hassani s’est préparé aux critiques. La semaine dernière, le chanteur avait d’ailleurs été ouvertement critiqué par le chroniqueur gay Matthieu Delormeau dans l’émission Touche pas à mon Poste qui le trouvait pas assez représentatif de la communauté LGBTI+.

« Des critiques il va y en avoir, il y en a déjà depuis que ça a été annoncé. Mais je ne lis pas les commentaires des articles de presse car sinon je vais me mettre à pleurer. Donc je ne serai pas trop sur mon téléphone durant DALS. »

Pour l’instant, l’essentiel à retenir, c’est que sa prestation a époustouflé tout le monde et qu’il démarre l’émission en tant que favori du jury et des internautes.

Nous souhaitons une bonne aventure à Bilal Hassani et à son partenaire Jordan Mouillerac.