Elliot Page à l’honneur de Outfest, le festival du film LGBTI+ de Los Angeles

C’est un grand honneur partagé pour Elliot Page et le festival annuel du film LGBTI+ Outfest. Lors du gala de clôture du festival, le 22 août prochain à Los Angeles, Elliot Page se verra recevoir le prix Outfest Annual Achievement pour sa carrière artistique et son combat personnel et engagé pour la communauté LGBTI+. Le prix sera remis par Kieran Medina, programmateur principal du festival.

Le festival Outfest débute le 13 août au Hollywood Forever Cemetery avec la projection du film Everybody’s Talking About Jamie.

Fanny : The Right to Rock, un documentaire sur l’un des premiers groupes de rock féminin à connaître un grand succès sera projeté lors du gala de clôture. En tout, près de 200 films LGBTI+ seront projetés en salle ou en virtuel lors de l’édition de cette année.

« Lors de la détermination du récipiendaire de notre plus haute distinction, nous recherchons ceux qui ont été un puissant représentant de notre communauté, qui ont atteint les plus hauts niveaux de reconnaissance pour leur talent et qui ont eux-mêmes pris la place de cinéaste et créateur indépendant. Il n’y a personne de plus prêt à recevoir l’Outfest Annual Achievement Award de cette année que Elliot Page. […] Son courage, son plaidoyer et son parcours personnel ont fait de lui l’une des personnalités publiques les plus admirées et les plus respectées de sa génération et son talent et sa voix dirigent une nouvelle génération au sein de la communauté LGBTI+ et du divertissement », a déclaré Damien S. Navarro, directeur exécutif du festival Outfest.

En décembre dernier, Elliot Page a fait son coming out trans. Depuis, il est devenu une véritable icône de la communauté trans et œuvre activement dans le combat pour les droits LGBTI+.

« C’est un grand honneur d’être le récipiendaire du Outfest Annual Achievement Award cette année et de représenter la communauté LGBTI+. Maintenant plus que jamais, il est si important que nos voix soient amplifiées et représentées dans les films et les médias, et que les gens entendent nos histoires », a déclaré Elliot Page.