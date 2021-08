Simple mais efficace, à l’image du journaliste, Julien Bellver fait son coming out.

En vacances avec son amoureux dans un hôtel de luxe situé du côté de Megève, Julien Bellver a posté sur Instagram une photo de lui avec son compagnon qui lui embrasse tendrement la joue avec pour seul légende un emoji « cœur ». On ne sait, hélas, pas grand-chose de cet homme, si ce n’est qu’il est originaire de Marseille et vit à Paris.

Cette publication a très rapidement été likée par des milliers d’internautes qui ont tenu à le féliciter et lui ont envoyé des messages de soutien.

Julien Bellver est un visage qui ne doit pas vous être inconnu. Depuis 2017, il est l’un des chroniqueurs phares de Quotidien, l’émission de Yann Barthès sur TMC. Originaire de Béziers, le journaliste a fait ses études à l’Institut Pratique de Journalisme, à Paris. Devenu expert des médias depuis une bonne dizaine d’années, il se charge d’ouvrir l’émission en parlant de l’actualité médiatique.

D’un naturel discret, avec un accent légèrement chantant, Julien Bellver, 39 ans, n’avait jamais évoqué sa vie privée dans les médias. Aujourd’hui, il sort du placard et fait son coming out sur les réseaux sociaux et en profite pour présenter son compagnon.