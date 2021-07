Coming out sur scène du chanteur ukrainien Mélovin

L’artiste Mélovin est le premier homme à faire son coming out sur scène en Ukraine. En plein show, Mélovin s’est approché de l’une de ses danseuses pour l’embrasser à pleine bouche et a ensuite enchainé avec un baiser très hot avec l’un de ses danseurs. La foule en délire a acclamé l’artiste et ce bisou gay qui tranche avec les mœurs locales. Le chanteur de 24 ans a ensuite continué son spectacle en brandissant sur scène un drapeau rainbow.

Mélovin s’est fait connaitre en Ukraine en remportant la sixième saison de l’émission de télé-crochet locale The X Factor. Il a ensuite participé à l’Eurovision en 2018.

Un coming out censuré

Ce coming out n’a pas plu à la chaine de TV locale M1 qui retransmettait le concert en direct. Le baiser a été coupé par la chaine qui ne voulait pas le montrer aux téléspectateurs.

Sur Instagram, l’artiste a réagi à cette censure de la chaîne de télé :

« Nous sommes un peuple fort. Nous n’avons pas peur d’aller de l’avant, de ressentir le rythme du temps et de suivre les autres démocraties. Mais ce mouvement n’est entravé que par les anciennes cryptes, que j’observe aujourd’hui. Mon coming out officiel, qui se déroulait sur la scène, a été coupé du direct de M1. Ma vidéo n’est toujours pas téléchargée sur YouTube. Et tout cela parce que j’ai montré qui j’étais. Pour moi, peu importe la couleur, la foi ou le sexe, car il faut aimer une personne, un corps, une âme… Et en même temps, un tel amour n’est reconnu par personne, est bloqué et tout simplement pas diffusé. Faut-il censurer la lutte pour ses droits et libertés ? Si vous pensez que non, je vous soutiens sans équivoque. Mais si c’est le cas, je ne suis pas sûr de vouloir vivre dans l’avenir que vous construisez pour l’Ukraine. »

La chaîne de télé M1 a répondu dans un communiqué que le coming out et le baiser de Mélovin n’avaient pas été diffusés car ils n’étaient pas prévus lors des répétitions et que cela ne correspondait pas aux règles de diffusion de la chaîne. Mais pour la forme, les dirigeants ont néanmoins consenti à apporter une once de soutien à l’artiste : « Nous espérons que ce sera le début d’une nouvelle étape pour la sécurité, le dialogue et la protection des droits de la communauté LGBTI+ en Ukraine. »

L’Ukraine reste encore un pays très conservateur vis-à-vis de la communauté LGBTI+. Le mariage pour tou·tes n’est pas encore légalisé et l’adoption pour les couples LGBTI+ n’est toujours pas autorisée.