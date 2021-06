Ce père gay célibataire a adopté six enfants handicapés

Ben Carpenter a un très grand cœur et a toujours rêvé de devenir père. Il a 37 ans, il vie à Huddersfield au Royaume-Uni et a récemment adopté son sixième enfant handicapé après avoir consacré sa vie à aider ses cinq autres enfants handicapés.

Ben Carpenter est devenu le plus jeune homme gay du Royaume-Uni à adopter un enfant à l’âge de 21 ans. Le jeune papa gay commence à fonder sa famille en adoptant Jack, un garçon autiste qui a maintenant 14 ans, puis il a adopté Ruby qui est aujourd’hui âgée de 11 ans et qui a des besoins médicaux très spécifiques.

Peu de temps après, Ben Carpenter a adopté Lily, la sœur sourde de Ruby puis Joseph, son quatrième enfant qui a maintenant six ans et qui est trisomique. Teddy, atteint du syndrome de Cornelia de Lange (une maladie génétique rare) est ensuite arrivé dans la famille de Ben Carpenter mais il décédé l’an dernier des suites d’une septicémie.

À cette époque, avant la mort dévastatrice de Teddy qui l’a complètement anéanti, Ben Carpenter était en contact avec son agence d’adoption pour adopter une enfant souffrant de troubles mentaux.

« J’étais dévasté et je me suis senti coupable pendant un long moment et je n’arrêtais pas de me demander comment j’aurai pu le sauver. Avant la mort de Teddy, j’avais été contacté par l’agence d’adoption pour savoir si j’envisageais l’adoption d’un autre enfant. J’avais dit oui, mais à la mort de Teddy, j’ai dû arrêter le processus pour pouvoir faire mon deuil tranquillement et me remettre de toute cette douleur. Mais ensuite, j’ai très vite compris que cet enfant aussi avait besoin de moi », a expliqué le père.

C’est ainsi que Ben Carpenter a pris la décision d’adopter son sixième enfant et pouvoir lui offrir tout l’amour et l’attention dont il a besoin.

« J’ai toujours rêvé d’avoir une grande famille et je suis si heureux que mes enfants en fassent partie et qu’ils aient autant de frères et sœurs. Je m’assois souvent et je les imagine tous aux mariages des uns et des autres. Ils sont tous si sympathiques aux besoins des autres et je suis si fier d’avoir créé un environnement heureux, aimant et stable dans lequel ils peuvent grandir. Autant j’ai changé leur vie, autant ils ont changé la mienne », a déclaré avec beaucoup d’amour Ben Carpenter au Daily Mail.

D’après une estimation de la British Association for Adoption and Fostering (BAAF), 25 % des enfants handicapés restent en attente de placement en famille d’accueil et 40 % sont en attente d’adoption.