Un millier de clichés en tirage limité, signés par de très grands noms de la photo comme Ethan James Green, Erwin Blumenfeld, Isaac Marley Morgan, mais aussi Jean-Baptiste Mondino, Jean-Marie Périer, Jean-Paul Goude, Ali Mahdavi et Bettina Rheims seront proposés à la vente en ligne. L’évènement aura lieu avec la participation de La Fédération de la Haute Couture et de la Mode à l’occasion des défilés parisiens. Les organisateurs ont annoncé mardi, que la vente se déroulera du 22 juin au 8 juillet prochain.

Le compte à rebours est lancé sur le site de la vente.

Des grands noms de la photographie

C’est le moment de faire une bonne action et d’acquérir un cliqué d’un photographe de renom… Une photo de Jean-Baptiste Mondino ? Ce photographe et réalisateur de clip et publicité français à réalisé certaines couvertures du magazine Têtu et s’est aussi occupé de la la pochette du dernier album de Mylène Farmer.

Pour l’occasion de la vente Fashion for Sidaction, Jean-Paul Goude offre lui aussi quelques clichés inédits. Photographe à la carrière internationale, il a sublimé et accompagné les créations de Grace Jones dans les années 80.

L’intégralité des bénéfices sera reversée à la lutte contre le sida en France comme à l’étranger.

Avec l’AFP