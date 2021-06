France : soutien record pour l'ouverture de la PMA et la GPA aux couples de même sexe

L’Association des familles homoparentales (ADFH) publie ce lundi 9 juin une étude menée par l’Ifop afin de mesurer l’opinion des Français·es sur la PMA, la GPA et le don de gamètes. Réalisée à l’occasion de la troisième lecture à l’Assemblée nationale du projet de loi « bioéthique », l’enquête consiste en un questionnaire auto-administré en ligne du 1er au 2 juin 2021 auprès d’un échantillon de 1 003 Français·es âgé·es de 18 ans et plus.

L’étude démontre un soutien unanime des Français·es pour chacune des trois pratiques.

Un chiffre record

67 % des personnes interrogées se sont déclarées favorables à l’ouverture de la PMA aux couples de lesbiennes, un chiffre record. Il est en hausse de 20 points par rapport à une enquête réalisée quelques mois avant le vote de la loi Taubira en 2013. « Le différentiel d’adhésion qui pénalisait les couples lesbiens par rapport aux femmes célibataires il y a encore 8 ans (10 points d’écart en leur défaveur par rapport aux femmes seules en 2013) a ainsi totalement fondu », précise l’ADFH.

Autre point surprenant de l’enquête : pour la première fois, plus d’un·e Français·e sur deux (53 %) se prononce en faveur de l’ouverture de la GPA aux couples de même sexe. C’est une augmentation de 12 points depuis 2014. « Cette tendance s’accompagne d’ailleurs d’une acceptation croissante de l’idée que les couples homosexuel(le)s avec enfants constituent « une famille à part entière » : une opinion partagée par 70 % des personnes interrogées (+ 9 points par rapport à 2014) », ajoute l’association. De plus, 74 % des personnes interrogées se sont déclarées favorables à la reconnaissance par l’État civil français d’une filiation établie par l’état civil du pays de naissance de l’enfant. C’est une progression de cinq points par rapport à 2015.

Enfin, concernant la question de l’anonymat du don de gamètes, 73 % des Français·es ont affirmé être « personnellement favorables à ce que les enfants conçus par un don de gamètes aient le droit d’accéder, à leur majorité, à des informations sur l’identité du donneur », ce qui est actuellement impossible en France.

Ce chiffre est similaire à celui de 2019 (71 %), et 25 % des personnes interrogées y sont « tout à fait favorables ». Également, 43 % d’entre elles soutiennent cette pratique auprès des personnes gays.