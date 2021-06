Pour le président chilien Sebastian Piñera, « le temps est venu pour le mariage pour tou·tes »

« Je pense que le temps est venu pour le mariage pour tou·tes dans notre pays », a déclaré le président du Chili, Sebastian Piñera dans son discours devant le Congrès réuni mardi 1er juin, le dernier de son mandat présidentiel qui s’achève en mars 2022.

Sebastian Piñera, de droite, a déclaré qu’il demanderait aux législateur·trices de traiter le projet de loi en « urgence », un mécanisme qui permet d’accélérer le traitement des initiatives au Parlement. « Ainsi, toutes les personnes, quelle que soit leur orientation sexuelle, pourront vivre dans l’amour et former une famille, avec toute la protection et la dignité dont elles ont besoin et qu’elles méritent », a déclaré Sebastian Piñera.

Le projet de loi sur le mariage pour tou·tes était une initiative du gouvernement de la socialiste Michelle Bachelet (2014-2018). Depuis 2015, une « Union civile » légalise les unions de couples de même sexe, conférant les mêmes obligations et droits que le mariage mais sans autoriser l’adoption.

Le sénateur de droite Francisco Chauan, « partisan de l’idée que le mariage est une institution entre un homme et une femme », a estimé que le rapport de force « n’est pas en faveur du parti au pouvoir » et attend « de voir comment se présente le texte du projet de loi ».

Sebastian Piñera opère un revirement de position total après son refus catégorique d’ouvrir le mariage aux couples de même sexe exprimé en 2019.

En janvier 2020, trois mois après le début du soulèvement social d’octobre, le Sénat avait proposé de légiférer sur la question mais il n’avait pu faire avancer l’initiative face à l’opposition farouche des partis conservateurs.

Cette annonce « est une étape importante pour la droite, un événement historique qui brise les stigmates et les barrières de l’inégalité et des préjugés qui ont contaminé les secteurs les plus homo/transphobes du pays », a déclaré le Mouvement d’intégration et de libération homosexuelle (Movilh) dans un communiqué.

Avec l’AFP