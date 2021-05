C’est bientôt le retour de la série « The L Word : Generation Q », saison 2

D’après le site web lesbien Autostraddle, la légendaire série lesbienne The L Word : Generation Q devrait revenir cet été pour nous réchauffer le cœur. Showtime n’a pas encore fait de déclaration officielle concernant la série mais cela ne devrait pas tarder.

Le rendez-vous est pris pour le 8 août. Les nouveaux épisodes devraient être diffusés sur Canal+ Séries, avant d’être disponibles à la demande sur MyCanal.

Alors, qu’attendre dans la deuxième saison de The L Word : Generation Q ?

L’actrice Rosie O’Donnell a rejoint le casting de la série en tant que Carrie, la fiancée de Tina. Elle est décrite comme étant une avocate très terre-à-terre et brut de décoffrage et devrait travailler avec Bette (Jennifer Beals). La rencontre de l’ex de Tina et de sa fiancée actuelle sera probablement l’une des histoires les plus explosives de la deuxième saison.

Vanessa Williams devrait rejoindre le casting pour le rôle de Pippa Pascal, une artiste incendiaire qui aura certainement un lien avec Bette. Mais nous ne savons pas encore si leur lien sera purement professionnel ou plus intime… Alice (Leisha Hailey) deviendra autrice et quant à Shane (Kate Moennig) et Tess (Jamie Clayton), leur histoire deviendra encore plus compliquée.

Bref, cette deuxième saison s’annonce être bien fournie en rebondissements… Vivement le 8 août pour dévorer la suite de leurs aventures.