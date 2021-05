The Bachelorette Australia est une adaptation de la célèbre émission de télé-réalité de dating The Bachelor version féminine. Et c’est une grande première dans l’histoire du programme télé, pour sa septième saison, la production a fait le choix de sélectionner une célibataire bie.

La production de The Bachelorette Australia vient de nommer Brooke Blurton comme prochaine candidate.

Brooke Blurton est déjà apparue lors de la sixième saison de The Bachelor en 2018, où elle s’est battue pour le cœur de Nick Cummins, un ancien joueur de rugby professionnel. Elle est ensuite apparue en 2019 pour la saison The Bachelor in Paradise, mais n’a pas eu de chance en amour. Dans son travail, Brooke Blurton se bat pour la santé mentale des jeunes et se bat aussi pour la représentation de la communauté LGBTI+.

Pour la prochaine saison de The Bachelorette, Brooke Blurton est bien déterminée à trouver l’amour de sa vie et ouvre le champ des possibles aux hommes et aux femmes qui se battront pour conquérir son cœur.

« Je suis tellement prête pour cela. J’ai déjà participé deux fois auparavant à l’émission, et maintenant, avoir la possibilité de choisir la personne que je veux avoir dans ma vie, est une expérience vraiment unique et spéciale. Pour moi, la personne idéale est quelqu’un qui m’aime pour ce que je suis. J’espère que nous aurons des valeurs partagées et que cette personne aura de la compassion pour les autres. Je suis tellement excitée et j’espère trouver enfin la personne que j’attends », a déclaré Brooke Blurton.