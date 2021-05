Le dernier épisode de Koh-Lanta : Les Armes Secrètes a été fort en rebondissements. Dès la première épreuve de confort, Denis Brogniart a annoncé aux candidat·es que l’heure des épreuves des « destins liés » avait sonné. Un tirage au sort a donc formé le binôme de Laetitia et Vincent. Coup du hasard, les deux ex-jaunes se sont retrouvé·es ensemble et ont vite compris qu’ils étaient menacé·es par Thomas (ex-jaune en binôme avec Maxine, ex rouge) qui avait une grande soif de vengeance contre Vincent.

Laetitia et Vincent se sont donc lancé·es dans la recherche d’un collier d’immunité ou d’une arme secrète afin de sauver leur aventure. Laetitia a fini par trouver un collier d’immunité et a demandé à Vincent de laisser croire qu’ils n’avaient rien trouvé.

Après l’épreuve d’immunité, Maxine, qui s’est sentit elle aussi menacée est partie à la recherche d’objets cachés sur le camp qui pourrait la sauver. Son amie Lucie (ex-jaune) s’est mise elle aussi à chercher de quoi la sauver et a découvert l’arme secrète la plus forte du jeu : le bracelet noir. Celui-ci permet tout simplement d’annuler le pouvoir d’un collier d’immunité et de le transmettre à soi-même ou à un autre candidat…

Lors du conseil, après que tout le monde a voté, Laetitia a sorti son collier d’immunité. Mais coup de théâtre, Lucie à elle aussi sorti son bracelet noir et a donc pris le collier d’immunité pour le donner à Maxine.

Vincent, Vincent, Vincent… La majorité des votes a éliminé Vincent, qui a entrainé dans sa chute Laetitia.

Les internautes en colère

Vincent, qui est très rapidement devenu le chouchou des téléspectateur·trices et des internautes manque déjà à ses fans. Laetitia, quant à elle, est restée plus discrète tout au long de son aventure. Les deux ont marqué l’histoire de Koh-Lanta par leur loyauté et leurs belles valeurs humaines. Sur la toile, l’élimination du binôme queer a provoqué un tollé de critiques envers l’émission, qui a même été accusé de trucage.

« C’est une aventure extraordinaire, avec des hauts et des bas. Il faut avoir un sacré mental niveau survie, mais niveau humain, aussi. Je n’ai rien pu faire contre les gens qui n’ont pas voulu me connaître. C’est ça qui a été le plus dur. Mais avec le recul, je me dis que j’ai fait preuve d’un sacré mental. Mes proches me demandent comment j’ai fait pour être aussi patiente. Je suis fière d’avoir gagné une épreuve d’immunité et d’avoir trouvé un collier. J’en ressors grandie, j’ai encore plus confiance en moi. Je suis fière de mon aventure ! » a déclaré Laetitia à Télé-Loisirs.