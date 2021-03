On en sait plus sur la candidate lesbienne et le candidat gay de la nouvelle saison de « Koh-Lanta : les armes secrètes »

Dès le premier prime de la nouvelle saison de Koh-Lanta : les armes secrètes, la compétition et les stratégies ont commencé à se mettre en place. Coté casting, la production a voulu donner une couleur inclusive à l’émission avec deux candidats queers : Laetitia, une femme lesbienne de 37 ans, originaire des Landes mais aussi Vincent, un homme gay de 28 ans, de Paris. Ça sera la quatrième fois dans l’histoire de l’émission que le casting inclut des candidat·es LGBT+.

Les deux candidat·es n’ont pas encore parlé de leur homosexualité dans leur portrait vidéo ni dans le premier prime de l’émission. Mais ils se sont confiés avant la diffusion du démarrage de la nouvelle saison au média LGBT+ Têtu.

Laetitia, 37 ans

Employée dans une société multi-service dans les Landes, Laetitia est une excellente bricoleuse et une grande sportive. Elle a longtemps pratiqué le rugby et le football et a fait également partie de l’équipe de France de Pelote basque et est devenue vice-championne du monde, en 2002. Après avoir tenté plusieurs fois d’intégrer l’aventure de Koh-Lanta, son rêve se réalise enfin. Très amoureuse de sa femme avec qui elle est mariée, Laetitia espère pouvoir aller le plus loin possible dans l’aventure.

« C’est une émission qui me correspond tout à fait. Je suis sportive, je suis très débrouillarde. Je voulais relever un défi dans un milieu hostile pour voir jusqu’où mon mental irait et voir comment j’allais résister sans mes repères. J’ai un métier d’homme. En étant entourée d’hommes sur le camp, je voulais absolument montrer qu’une femme sait faire autant de choses qu’un homme », a déclaré Laetitia à Têtu.

Vincent, 28 ans

Analyste financier à Paris, Vincent a décidé avant tout de miser sur la stratégie et sur ses capacités dans la course et la natation. Fils d’agriculteur, sa participation à l’émission est pour lui un challenge dans le dépassement de soi. C’est aussi une façon de prouver à ses parents qu’il ne renie pas ses racines malgré son nouveau mode de vie urbain.

« Je suis une personne assez maniérée. J’ai toujours été un peu à l’écart au collège et au lycée. J’ai eu beaucoup d’insultes. Faire Koh-Lanta, c’est prouver aux gens qu’ils ont eu tort et que c’est un challenge de taille que je suis prêt à relever », a déclaré Vincent à Têtu.

Nous espérons que Laetitia et Vincent iront le plus loin possible dans le jeu d’aventures et de survie tout comme Cyril, le dernier candidat ouvertement gay de Koh-Lanta en 2019.