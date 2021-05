Des grandes entreprises américaines soutiennent la communauté LGBTI+

Aux États-Unis, certaines des plus grandes entreprises se sont réunies pour une manifestation sans précédent de soutien envers la communauté LGBTI+ dans le cadre de la Coalition des entreprises de la Human Rights Camapign et se positionne en faveur de l’Equality Act. S’il est adopté, le projet de loi sur l’égalité modifierait la loi existante pour interdire spécifiquement la discrimination dans de nombreux domaines sur la base de l’orientation sexuelle et l’identité de genre. Ces domaines comprendraient le logement, l’éducation, les zones d’hébergement public, l’emploi et bien d’autres.

« Nous constatons un soutien croissant de la part des chefs d’entreprise car ils comprennent que l’Equality Act est bonne pour leurs employés, bonne pour leurs entreprises et bonne pour notre pays. » a déclaré Alphonso David, le président de Human Rights Campaign dans un communiqué.

Le président Joe Biden avait initialement fait campagne pour adopter cette législation au cours de ses 100 premiers jours de mandat mais son administration a retiré le projet des priorités en invoquant la crise sanitaire de la Covid-19.

Carla Grant Pickens, responsable mondiale de la diversité et de l’inclusion chez IBM a déclaré dans un communiqué : « Chez IBM, nous cherchons à embaucher les personnes les plus talentueuses indépendamment de leur identité de genre, de leur orientation sexuelle, de leur religion ou d’autres caractéristiques personnelles. Nous pensons également que des protections égales devraient s’étendre au-delà des quatre murs d’un employeur, c’est pourquoi IBM soutient HRC en approuvant la loi sur l’égalité. »

Le président de Human Rights Campaign a remercié les entreprises pour leur soutien, mais garde les yeux ouverts sur la suite des évènements, notant que le Sénat doit encore adopter l’Equality Act et l’envoyer au bureau du président Joe Biden pour signature. « Merci à chaque entreprise qui prend la parole et plaide pour l’adoption de l’Equality Act. Il est temps que le Sénat écoute le monde des affaires et adopte ce projet de loi attendu depuis longtemps. »