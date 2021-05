L'administration Biden va prendre une action en justice contre les lois transphobes

D’après The Daily Beast, un·e représentant·e du ministère de la Justice des États-Unis a assuré que l’administration Biden « appliquera pleinement nos lois sur les droits civils pour protéger les personnes transgenres ». Depuis le début de l’année 2021, plus d’une vingtaine d’États ont présenté des projets de loi transphobes. La majorité d’entre eux vise à interdire aux mineures trans de participer aux compétitions sportives scolaires avec leurs coéquipières cis et d’autres ont pour but de criminaliser l’accès aux soins tels que les hormones et bloqueurs de puberté.

Pour le moment, le gouvernement américain n’a pas pris de mesure à l’encontre de ces législations. Cependant, Alphonso David, le président de Human Rights Camapign, a affirmé que l’association « entretient des conversations avec l’administration Biden au sujet des mesures supplémentaires qu’elle devrait prendre en ce qui concerne les projets de loi anti-LGBTQ que nous voyons dans ces États ».

Pendant l’allocution de Joe Biden de mercredi 28 avril, le président a interpellé « tous les Américains transgenres qui regardent à la maison, en particulier les jeunes ». Ils les a félicité pour leur courage et a ajouté : « je veux que vous sachiez que votre président vous soutient ».

"To all the transgender Americans watching at home – especially the young people who are so brave – I want you to know that your president has your back." – @POTUS #JointAddress pic.twitter.com/QlF07i4FTq — Human Rights Campaign (@HRC) April 29, 2021

« Nous pouvons anticiper davantage d’actions de l’administration Biden en ce qui concerne ces projets de loi »

« Mais nous voulons nous assurer de ne pas perdre de vue l’importance de ces mots et l’importance de ses premières actions pour soutenir et protéger les personnes LGBTQ dans tout le pays », réagit Alphonso David au Daily Beast.

Lorsque le média interroge le président de Human Rights Campaign pour savoir s’il souhaite voir la Maison Blanche contester directement et publiquement les projets de loi transphobes, il a répondu : « La réponse courte est “Oui”, et sur la base de mes conversations avec l’administration, je crois qu’ils le feront ». Il n’a pas souhaité révéler plus sur la teneur de ces échanges, « sauf pour dire que nous explorons diverses façons dont l’administration pourrait être encore plus active ».

« Les organismes fédéraux interprètent le droit fédéral, et je crois que dans de nombreux cas, les projets de loi adoptés dans de nombreux États du pays violent la loi fédérale, y compris la constitution », ajoute Alphonso David. « Il y a donc des options et des mesures qui n’ont pas encore été prises sur lesquelles nous nous engageons avec l’administration Biden alors qu’elle explore différentes façons dont elle peut avoir encore plus d’impact. Nous pouvons anticiper davantage d’actions de l’administration Biden en ce qui concerne ces projets de loi ».

« Je pense qu’il faut faire plus, et nous nous engageons avec eux pour en faire plus. Je crois que l’administration va prendre des mesures supplémentaires et des mesures supplémentaires qui clarifieront davantage sa position en ce qui concerne les projets de loi anti-LGBTQ que nous voyons dans les différents États. Je ne peux pas vous dire quelle forme cela prendra », conclut le président de l’association.