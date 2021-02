États-Unis: la Chambre des représentants vote l'Equality Act

Jeudi 25 février, la Chambre des représentants a adopté l’Equality Act par un vote de 224 voix pour et 206 voix contre. La législation a pour but d’offrir des protections à l'échelle nationale aux personnes LGBT+ dans des domaines tels que les soins de santé, le logement, l'hébergement public et l’éducation.

