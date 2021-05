Ce couple gay s’est marié devant un volcan en éruption

Sumarliði et Jónsi se sont rencontrés en 2015 et vivent ensemble à Reykjavik, capitale de l’Islande. Les deux amoureux se sont fiancés le 14 juillet 2017 en France et avaient prévu de se marier en organisant une grande cérémonie avec leurs familles et amis… Mais la crise sanitaire de la Covid-19 en a décidé autrement et tous leurs projets de mariage ont été annulés.

Avec l’aide de l’agence de wedding-planner Pink Iceland qui est spécialisée dans l’organisation de mariage immersif, le couple a pu quand même se marier dans un cadre plus explosif que traditionnel. Un mariage devant un volcan en éruption, ça c’est une idée originale, et ça donne de superbe photo de mariage.

Évidemment, se marier devant un volcan pose des petits problèmes de logistique et de sécurité. L’agence de wedding-planner avaient repéré de nombreux endroits pour le mariage, mais les émanations de gaz toxiques se sont avérées être très dissuasives. Il a donc fallu organiser le mariage en mesurant constamment la teneur en gaz toxique de l’air. Toute l’organisation a dû se faire au dernier moment, avec une amplitude de 4 jours.

Le couple a également dû braver la nature afin de pouvoir se marier. Après une randonnée de 90 minutes en tenue de protection à travers une tempête de neige, ils sont enfin arrivés devant le fameux volcan.

« La randonnée était amusante mais la tempête de neige a stressé Sumarliði car il était terrifié à l’idée de mourir de froid une fois qu’il aurait enfilé son costume de mariage. » a déclaré le couple.

Coup de chance pour les amoureux, la météo n’a pas été catastrophique et la noce a pu se dérouler comme ils l’avaient prévu.

« Alors que nous étions sur le point de commencer la cérémonie, un mur dans le cratère a éclaté et une lente rivière de lave orange fluo a coulé devant nous alors que nous prononcions nos vœux, échangions nos bagues et nous mariions. C’était au-delà de la perfection, un jour que nous n’oublierons jamais ! »

Ce fut un mariage de rêve pour le couple, mais un mariage très intime. Ils n’ont pu convier aucun invité pour des raisons de logistique et de sécurité et ont prévenu leurs familles et amis seulement le lendemain de leur union.

Les photos et vidéos que le couple et les photographes ont partagé sur les réseaux sociaux montrent un cadre presque surréaliste avec des rivières de lave rouge coulant du cratère en éruption des montagnes de Fagradalsfjall.

Regardez :

