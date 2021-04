Ewan McGregor est « Halston » dans la nouvelle série de Ryan Murphy sur l’icône gay de la mode

À partir du 14 mai prochain, l’acteur écossais Ewan McGregor sera Haslton, la célèbre icône gay de la mode et des nuits new-yorkaises, dans la nouvelle série Netflix signée Ryan Murphy. Sur son compte Instagram, le producteur décidément très prolifique a dévoilé les premières images de la série dans un petit diaporama de polaroids inspirés d’Andy Warhol.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ryan Murphy (@mrrpmurphy)

Cette mini-série suit le parcours incroyable de Roy Halston Frowick, qui a créé un empire mondial de la mode. Son nom (ou plutôt son deuxième prénom) est très vite devenu synonyme de luxe, de sexe et de célébrité. Il résume à lui seul son époque, le New York des années 1970 et 1980. Mais tout bascule quand le rachat de sa marque l’oblige à se battre pour garder le contrôle de son bien le plus précieux : son nom, Halston.

Ewan McGregor explique s’être préparé à fond pour le rôle : il a appris à coudre et a regardé des heures de vidéos du designer lui-même. Il a même rencontré la légendaire Liza Minnelli (rien que ça !) pour discuter du personnage.

La série est produite par Ryan Murphy et Ian Brennan. Le casting réunit encore une fois une belle sélection d’artistes avec Ewan McGregor, Krysta Rodriguez, Bill Pullman ou encore Vera Farmiga.

« Je ne pense pas que la série aurait pu être faite il y a cinq ou six ans. C’est très explicite. Elle plonge profondément dans le monde de la mode, mais elle envisage également les batailles, ce qu’il faut pour réussir et ce qu’il faut perdre pour y arriver. Et c’est aussi une série édifiante sur la célébrité, la drogue et le sexe », a déclaré Ryan Murphy.

Depuis l’annonce du casting, Ewan McGregor fait face à la controverse en tant qu’acteur hétéro jouant un rôle gay.

Dans une récente interview pour le média The Hollywwod Reporter a déclaré :

« J’entends la discussion et je respecte les deux côtés de celle-ci. Je n’ai pas marché sur les platebandes de Billy Porter. Je ne sais pas ce que c’est que de perdre des castings alors que vous pourriez avoir l’impression que cela a à voir avec votre sexualité. Je ne peux donc que respecter son point de vue. […] S’il s’agissait davantage d’une histoire sur la sexualité de Halston, alors il est peut-être juste que des acteurs gays jouent ce rôle. Mais dans ce cas, et je ne veux pas donner l’impression que je suis en train de sortir de ça, parce que c’est quelque chose auquel j’ai beaucoup réfléchi, je suppose qu’en fin de compte, j’ai eu l’impression que c’était juste une partie de qui il était. »

Ewan McGregor fait allusion à un article du Hollywood Reporter de 2019 dans laquelle l’acteur gay et noir Billy Porter (Pose) a exprimé sa frustration face à des acteurs hétérosexuels jouant des personnages gays.

Rendez-vous le 14 mai pour découvrir le résultat !