« L’École de la vie » la nouvelle série de France 2, est résolument LGBTI-friendly

La série L’École de la vie, qui est diffusée sur France 2 depuis la semaine dernière, raconte l’école sans faux-semblants. La série ne triche pas avec la réalité et les problématiques d’actualité aussi bien pour les lycéens, les profs et les parents. La « vraie » école est représentée à merveille avec des histoires personnelles parfois difficiles que chaque personnage tente de dépasser à leur manière et avec leur propre moyen. La série explore le quotidien des lycéen·es et de leur professeur et met en lumière ceux qui participent à construire la société de demain.

Cette nouvelle fiction est une libre adaptation de la série québécoise « 30 vies » qui a compté plus de 660 épisodes entre 2011 et 2016.

Avec un joli casting composé de Guillaume Labbé (Plan Cœur), Émilie Dequenne, Florence Pernel, Marc Lavoine, Déborah François, François Berléand, et bien d’autres… les sujets d’actualité comme le harcèlement, le consentement ou les problématiques LGBTI+ tels que le coming out et l’homoparentalité y sont traités.

Plusieurs personnages LGBTI+ et racisés font de la série une belle représentation contemporaine des familles actuelles dont un couple de mamans qui élève un lycéen noir.

La semaine dernière, dans le deuxième épisode, les lycéen•es ont eu le droit à un cours d’éducation sexuelle où le professeur de science, ouvertement gay, a évoqué le sujet de la PMA et de la GPA. Il fallait s’en douter… l’intervention du professeur n’a pas plus à un père assez conservateur qui a fait savoir au professeur qu’il n’avait pas à promouvoir l’homosexualité dans son cours… Vous pouvez revoir l’extrait de la scène ici.

Alors, que va-t-il se passer ce soir dans la vie du lycée ? Réponse dès 21 heures sur France 2 et France.tv