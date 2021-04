Tan France, l’expert mode de « Queer Eye », va bientôt être papa

Tan France n’a désormais plus seulement le look d’un daddy avec ses cheveux argentés. Il a annoncé sur son compte Instagram qu’il allait devenir papa avec son mari Rob pour la première fois. Il a publié une photo de lui torse nu cachant sa poitrine avec la photo de l’échographie au niveau de son ventre.

« Je suis si heureux de pouvoir enfin vous annoncer que NOUS ALLONS AVOIR UN BÉBÉ !

Non, je ne suis pas enceinte, malgré cette photo très réaliste. Avec le plus grand cadeau et l’aide de la plus merveilleuse des mères porteuses, Rob et moi avons la chance d’être sur le point de devenir parents cet été. Quelque chose que nous voulions depuis de très nombreuses années. Nos cœurs sont tellement remplis en ce moment. Je ne peux pas attendre de tenir ce bébé et de lui montrer tant d’amour », a légendé Tan France sur Instagram.

Répondant aux futurs papas, les acolytes de Tan France et costar de Queer Eye ont félicité le couple.

« Maintenant je sais ce que c’est que de pleurer des larmes de joie et d’être excité simultanément. Merci et félicitations les garçons ! » a déclaré Antoni Porkowski l’expert cuisine. Jonathan Van Ness, l’expert beauté a ajouté : « Tellement heureux pour toi ! ! ! Je suis si fier de toi et de Rob, vous êtes deux des personnes les plus gentilles et authentiques au monde et c’est la nouvelle la plus excitante qui soit. »

« Ouais ! Oncle Momo va gâter ce bébé ! » a déclaré Karamo Brown, l’expert culture. Et pour finir, Bobby Berk, l’expert décoration a ajouté « Hahahaha. La joie de ce post surpasse la chair de poule de cette photo ! »

Les bonnes nouvelles de parentalité des personnalités LGBTI+ ne cessent de s’accumuler depuis le début de l’année. Les sportives Ali Krieger et Ashlyn Harris ont annoncé l’adoption de leur petite fille plus tôt cette année tout comme le journaliste de CNN Anderson Cooper qui a également fait part de la naissance de son fils par GPA. Une pratique médicale de procréation légale dans certains états des États-Unis.