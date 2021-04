New York : ce couple gay raconte l'adoption d'un bébé abandonné dans le métro

Le 28 août 2000 est une date que Danny Stewart, 34 ans et Pete Mercurio, 32 ans, ne pourront jamais oublier. C’était l’heure de pointe dans le métro de New York. Danny se dépêchait de rentrer pour dîner avec son amoureux. Et là, il fait la découverte d’un nouveau-né, abandonné dans les couloirs du métro.

« Toute la scène semblait vraiment irréelle. À ce moment-là, j’essayais d’attirer l’attention des gens sur ce qu’il se passait, mais personne ne réagissait. (…) Il n’avait pas de vêtements, il était juste enveloppé dans un sweat-shirt. Son cordon ombilical était encore partiellement intact, donc j’ai pu me dire que c’était un nouveau-né. Je pense qu’il avait juste quelques jours », se souvient Danny.

Danny a tout de suite appelé la police et a prévenu Pete de la situation dans laquelle il se trouvait. Les services sociaux ont ensuite pris possession du bébé et l’ont transporté au service de protection des enfants.

« Tu sais, tu vas être lié à ce bébé d’une manière ou d’une autre pour le reste de ta vie »

Peu de temps après, Pete se souvient avoir dit à Danny : « Tu sais, tu vas être lié à ce bébé d’une manière ou d’une autre pour le reste de ta vie ». Il pensait aussi que le bébé voudrait peut-être un jour connaître la personne qui l’a trouvé et l’a sauvé. « Il y a peut-être un moyen de savoir où l’enfant a été placé et lui envoyer un cadeau d’anniversaire chaque année à cette date ? »

Le couple n’a pas eu besoin d’attendre très longtemps pour retrouver la route du bébé abandonné. En effet, Danny a été appelé à témoigner, quelques mois après, devant la juge des familles. Mais ce que le couple ne savait pas, c’est que l’action de cette juge faisait partie d’un nouveau programme visant à accélérer le placement des enfants abandonnés en famille d’accueil. Elle leur a alors expliqué que le bébé avait besoin d’un lien avec quelqu’un. Danny semblait être la personne la plus à même de tenir le rôle de parent d’adoption.

« C’était presque aussi simple que cela. La juge a vu qu’une connexion était déjà là et elle avait le sentiment que ce serait le bon. »

À cette époque, le couple n’avait pas prévu de devenir parents. Danny et Pete traversaient d’ailleurs une période de doutes quant à la pérennité de leur relation. Mais tout a basculé lorsque que Danny a revu le bébé qui avait été placé à l’hôpital en soins temporaires pour des problèmes de santé.

« Le bébé m’a serré très fort le doigt de toute sa main. Il me regardait et je le regardais et c’était presque comme s’il avait trouvé un point de pression dans mon doigt qui venait d’ouvrir mon cœur. Et c’est à ce moment-là que je me suis dit que je pouvais être l’un de ses parents, un de ses pères. »

Adoption puis mariage

Voilà comment Danny Stewart et Pete Mercurio sont devenus parents et ont fondé leur famille. Le couple a nommé son nouveau fils Kevin. Un peu plus de dix ans plus tard, le trio a été de nouveau réuni par la même juge… qui a marié Danny et Pete !

Kevin a maintenant grandi et est à l’université où il étudie les mathématiques. Ses pères le décrivent comme drôle, respectueux et comme une personne aimante qui a changé leur vie pour le meilleur. Il a couru de nombreux marathons et a appris lui-même à jouer de la guitare et du piano.