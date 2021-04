Irlande : les couples de femmes d'enfants nés par PMA sont désormais reconnus parents légaux

En vertu d’une loi sur les enfants et les relations familiales qui est entrée en vigueur l’an dernier, les femmes d’un couple lesbien qui conçoivent un enfant par PMA sont désormais toutes deux légalement autorisées à être nommées comme parents légaux sur l’acte de naissance de l’enfant.

Les deux mamans reconnues

C’est une grande première historique pour les droits de la communauté LGBTI+ d’Irlande et c’est le couple formé par Niamh O’Sullivan et Geraldine Rea qui est le premier à bénéficier de la loi sur les enfants et les relations familiales, selon le site d’infos RTé. Elles sont donc désormais officiellement et légalement les deux mamans de leurs jumelles Réidín et Aoibhín.

Avant l’adoption de la loi de 2015, les couples lesbiens devaient passer par un processus judiciaire pour réenregistrer la naissance de leur enfant et seulement après être passé devant le tribunal, le couple pouvait alors être légalement reconnu comme les parents de l’enfant.

« La voie de la parentalité pour les couples de même sexe est déjà très difficile, donc le fait de retirer les procédures judiciaires pour les certificats de naissance rend le processus juste un peu plus facile pour nous et pour tout le monde à l’avenir », a déclaré Niamh O’Sullivan

Même après cette grande victoire pour les droits de la communauté LGBTI+, il reste encore du chemin à faire. Actuellement, la loi ne couvre pas les couples de même sexe qui utilise la GPA, qui adoptent ou n’utilisent pas de clinique spécialisée dans la fertilité. Il semblerait que le gouvernement s’est engagé à aborder ces réformes dans le projet de loi sur la procréation assistée dans les prochains mois. Affaire à suivre.