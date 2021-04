Pablo Fracchia, un homme gay argentin, a passé toute son enfance des années 90 dans un pays profondément conservateur. Adolescent, il pensait qu’il n’y avait que deux façons dont son histoire personnelle pouvait se dérouler : soit il resterait dans le placard, soit il n’aurait jamais d’enfants. Son histoire, il la raconte sur le site PinkNews.

« Je me souviens avoir vu l’archevêque sur la chaîne de télévision publique nationale dire que chaque homme gay devrait aller vivre sur une île et rester à l’écart des bons travailleurs. Et je me souviens aussi les effets de la dictature (en ce qui concerne les descentes de police sur les lieux LGBTI+). C’était monnaie courante, même après le rétablissement de la démocratie. Il y a donc un écart absolu entre mon enfance et la situation actuelle », a déclaré Pablo Fracchia au média Bored Panda.

Croire en son rêve

Mais les choses ont changé pour Pablo Fracchia, il a grandi et est devenu un activiste de la Fédération LGBTI+ d’Argentine et au fil des années il a progressivement vu son pays évoluer autour de lui. En 2010, l’Argentine est devenue l’un des premiers pays d’Amérique latine à légaliser le mariage pour tou·tes et c’est à ce moment-là que Pablo Fracchia a pu de nouveau croire en son rêve de devenir un jour papa.

Il a pu s’inscrire sur une liste pour pouvoir adopter un enfant en 2017 et quelques années plus tard, il a reçu un appel d’un juge de la famille. C’est à ce moment-là qu’il a entendu parler pour la première fois de Mia, une petite fille d’un an et dix mois qui vit à l’hôpital en raison d’une grave maladie gastro-intestinale.

La petite Mia a besoin de soins médicaux sérieux et sa famille biologique n’a pas été en mesure de les fournir, elle a donc été placée dans une institution pour enfants ayant des problèmes de santé.

Pablo Fracchia s’est immédiatement porté volontaire pour adopter Mia et lorsque l’institution a décidé de lui accorder l’adoption, il a très vite pu rencontrer sa petite fille. Mia et Pablo forme désormais une heureuse petite famille depuis plus d’un an.

« Si je devais utiliser deux mots pour décrire Mia, ce serait “ résilience’ ”et “ pouvoir ”. Cette petite fille a survécu de toutes les manières possibles car elle a eu des débuts de vie difficiles à cause de sa santé. Elle a surmonté beaucoup de défis et elle s’est battue et les a affrontés seule à seulement quelques mois. Et maintenant, c’est une enfant comme tout le monde et 100 % en bonne santé », a déclaré le papa heureux.

Pablo Fracchia, a reconnu qu’en tant que militant LGBTI+, il a pu adopter sa petite fille comme père gay célibataire en raison des pouvoirs des campagnes militantes collectives. Il encourage désormais d’autres militant·es à suivre ses traces et à continuer de faire tomber les barrières.