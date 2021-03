Selon la Maison Blanche, les lois transphobes sont illégales

Lors d’une conférence de presse vendredi 5 mars, Jennifer Psaki, la porte-parole de la Maison Blanche, a répondu à une question d’un journaliste du Washington Blade sur les lois visant à exclure les femmes trans des sports scolaires. Ces projets de loi ont été introduits dans plusieurs États des États-Unis, dont le Dakota du Sud et le Mississippi.

« Un certain nombre de législatures d’État font avancer une législation considérée comme imposant des restrictions supplémentaires aux jeunes transgenres, y compris celles qui entraveraient leur capacité à rester dans le sport et à accéder aux soins liés à la transition. L’un de ces projets de loi est en route vers le bureau du gouverneur du Mississippi, s’il n’est pas déjà signé. Le président a-t-il exprimé une quelconque ou une quelconque préoccupation au sujet de ces projets de loi dans les législatures des États ? », demande le journaliste.

« Les droits des personnes trans sont des droits humains et que personne ne devrait être discriminé sur la base du genre »

La porte-parole de la Maison Blanche a répondu qu’elle n’est pas au courant de discussions entre le président Biden et les législatures des États. Cependant, elle a assuré que pour Joe Biden « les droits des personnes trans sont des droits humains et que personne ne devrait être discriminé sur la base du genre ».

« Non seulement c’est la loi du pays, mais c’est aussi sa propre vision profondément ancrée », ajoute Jennifer Psaki. « Le décret exécutif anti-discrimination signé par le président est axé sur la possibilité pour les enfants d’apprendre sans se soucier de savoir s’ils seront victimes de discrimination, ce qui signifie qu’on ne refuse pas l’accès aux toilettes, au vestiaire ou aux sports scolaires. Et la signature de ce décret envoie un message assez clair aux législateurs de l’État, aux législateurs sur sa position sur cette question et sur sa position en tant que président ».

Lire aussi : Joe Biden signe un décret pro-LGBT+ le jour de son investiture

D’après The Hill, au moins 35 projets de loi pour interdire aux étudiantes trans de jouer dans des équipes sportives féminines ont été présentés aux États-Unis. 25 autres projets de loi ont pour but d’interdire l’accès aux soins de réassignation de genre pour les jeunes trans.

Jennifer Klein, la coprésidente du Conseil de politique du genre de la Maison Blanche à la Maison Blanche, a confirmé lors d’une conférence de presse lundi que l’administration Biden protégera « les droits et les besoins uniques de ceux qui subissent de multiples formes de discrimination, y compris les personnes de couleur et les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et queer ».

Interrogée sur l’introduction d’une loi transphobe dans le Mississippi, Jennifer Klein a répondu que le Conseil a les « outils dont nous disposons – qui sont les lois fédérales, la chaire d’intimidation et la clarté de notre politique et de nos valeurs pour travailler (…) sur une série de questions d’équité ».

Pour traiter de ces problématiques, elle assure que le Conseil va travailler « en étroite collaboration » avec la Maison Blanche, le conseil de politique intérieure et le conseil de sécurité nationale.

Jennifer Psaki, également présente à la conférence de presse, a réitéré le point de vue de Joe Biden sur cette question. Elle a déclaré que le président « veut que les enfants aient la possibilité de faire du sport et de participer à une gamme d’activités ».