États-Unis : des militant.es appellent Joe Biden à libérer tous les immigrant.es trans détenu.es aux frontières

Mercredi 3 mars, l’association américaine Familia : Trans Queer Liberation Movement a lancé une campagne pour appeler le président Joe Biden à libérer immédiatement toutes les personnes trans détenues dans les centres de détention du Immigrations and Customs Enforcement (ICE).

« Trente six personnes transgenres autrefois détenues demandent au président Biden et au secrétaire à la Sécurité intérieure Alejandro Mayorkas d’arrêter la détention trans et de libérer immédiatement toutes les personnes transgenres ! », écrit l’association basée à Los Angeles dans un communiqué.

https://twitter.com/familiatqlm/status/1367146473205432321?s=20