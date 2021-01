Joe Biden signe un décret pro-LGBT+ le jour de son investiture

Selon le New York Times, le président Joe Biden a signé le décret d’application de la décision de la Cour suprême sur l’égalité des personnes LGBT+ au travail dès les premières heures de sa prise de fonction. Il s’agit de l’un des 17 décrets signés par le nouveau chef d’État, comme le retour dans l’accord de Paris sur le climat et dans l’Organisation mondiale de la santé.

De nombreux.ses militant.e.s LGBT+ ont salué cette décision, qui doit être suivie de l’abrogation du « trans military ban » de Donald Trump dans les jours à venir, un texte qui interdit les personnes trans à servir dans l’armée américaine.

Réaction des associations LGBT+

« En signant ce décret lors de son premier jour de fonction, le président Biden démontre avec audace que son administration accordera la priorité aux droits civiques de tous les Américains », écrit Imani Rupert-Gordon, directrice exécutive du National Center for Lesbian Rights (NCLR), dans un communiqué. « Cependant, nous reconnaissons qu’il reste encore beaucoup à faire pour mettre fin à la discrimination systématique qui sévit contre les personnes LGBTQ, les communautés de couleur et les personnes qui détiennent plusieurs identités sous-représentées dans ce pays, et NCLR se réjouit de travailler avec cette administration. pour nous soutenir et nous protéger tous. »

« Le décret de Biden est le décret le plus substantiel et le plus vaste concernant l’orientation sexuelle et l’identité de genre jamais émis par un président des États-Unis », se réjouit Alphonso David, le président de Human Rights Campaign. « Aujourd’hui, des millions d’Américains peuvent pousser un soupir de soulagement en sachant que leur président et leur gouvernement croient que la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre est non seulement intolérable mais illégale ».

Mara Keisling, directrice exécutive du National Center for Transgender Equality, met l’accent sur l’importance que représente ce décret pour les Américain.e.s trans. « Le décret d’aujourd’hui nous fait franchir une nouvelle étape vers un jour où les personnes transgenres peuvent vivre ouvertement comme elles sont sans être la cible de discrimination ».

Dans le « plan LGBTQ+ » de campagne de Joe Biden et Kamala Harris, le nouveau président promet de protéger les personnes LGBT+ contre la discrimination – y compris le licenciement ou le refus d’accès à des services. Ainsi, il s’est engagé à promulguer le Equality Act, un projet de loi actuellement au Congrès américain qui amenderait le Civil Rights Act pour interdire la discrimination sur la base de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre. Selon ABC, le démocrate s’est engagé à faire de « la promulgation de l’Equality Act pendant ses 100 premiers jours en tant que président une priorité législative absolue ».