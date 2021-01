Les engagements LGBT+ du président Joe Biden à la loupe

Ce mercredi 20 janvier doit se dérouler l’investiture du démocrate Joe Biden qui sera le 46ème président des États-Unis. Parmi ses promesses de campagne, le démocrate s’est engagé à revenir sur les décisions LGBTphobes prises par l’administration Trump et d’être le gouvernement américain le plus LGBT-friendly.

Pourtant, au début de sa carrière politique, Joe Biden était loin d'être un allié des personnes LGBT+. Selon le New York Times, alors qu’il siégeait au Sénat pour la première fois en 1973, il a déclaré que les personnes gays représentaient un « risque pour la société ».

En 1993, il a défendu « Don't Ask, Don't Tell », une politique de Bill Clinton qui obligeait les personnes LGBT+ à cacher leur orientation sexuelle si elles voulaient servir dans l’armée. Il a également voté pour le Defense of Marriage Act (1996), une loi qui définissait le mariage entre un homme et une femme.