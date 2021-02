« The Voice » : The Vivi écarté après la révélation de tweets racistes et homophobes

Sur le plateau de The Voice samedi soir, le jeune rappeur amateur de 21 ans Vincent Pois ou « The Vivi » a convaincu le jury avec sa prestation mais sur le réseau social Twitter, des utilisateurs ont aussitôt fait remonter des publications passées du jeune homme, connu sous le pseudo @Vincent_TheVivi. Le jeune homme a depuis supprimé son compte Twitter.

Mennel a du quitter The Voice parce qu'elle portait le voile. Mais apparemment un candidat homophobe et raciste ça ne pose pas problème. pic.twitter.com/OpSxn3zAV5 — Jean Hugon (@JeanHugon3) February 21, 2021

Les propos racistes et homophobes tweetés en 2017 par The Vivi choquent les internautes qui remettent alors en question sa participation à l’émission. Les écrits du candidats sont « incompatibles avec nos valeurs et avec sa participation au programme qui s’arrête aujourd’hui », a tranché la société de production dans un communiqué.

« Je vois des vieux tweets qui ressortent, que j’avais écrit quand j’avais 17 ans », a reconnu dimanche le jeune homme sur son compte Instagram. « Je ne pensais pas un mot de ce que j’ai écrit. Je demande pardon à toutes les personnes que j’ai pu offenser avec ces messages honteux », a-t-il déclaré.

L’épisode rappelle une polémique en 2018 avec Mennel, candidate de The Voice. Quelques jours après une apparition dans la saison 7 de l’émission, d’anciennes publications sur Facebook de la candidate remontent à la surface. Après les attentats de Nice et de Saint-Étienne-du-Rouvray, elle avait notamment accusé le gouvernement d’être « les vrais terroristes ». Malgré des excuses publiques, la chanteuse avait fini par annoncer qu’elle quittait le télécrochet de TF1.

