Qui était Maureen Colquhoun, première députée britannique ouvertement lesbienne ?

Dans la « nécro » que The Guardian consacre à Maureen Colquhoun, Julia Langdon explique que son féminisme radical était tellement en avance sur son temps que cela a détruit sa carrière politique. Parmi ses nombreux combats, on trouve l’abolition des prisons pour femmes, l’avortement sur demande, les crèches lors de conférences politiques et la dépénalisation de la prostitution. Elle présentera un projet de loi sur la protection des travailleur.se.s du sexe en 1979 mais sans succès.

