C'est dans le podcast « Coming out » que le chanteur et acteur Benjamin Siksou parle de son homosexualité

Produit par Spotify et lancé en juin dernier à l’occasion du mois des fiertés, le podcast Coming Out recueille les paroles de personnalités LGBT+. Dans cette seconde saison mise en ligne jeudi 4 février, les créatrices du podcast Élise Goldfarb et Julia Layani ont notamment reçu l’acteur et chanteur Benjamin Siksou. C’est la première fois qu’il parle ouvertement de son homosexualité dans un témoignage aussi fort qu’intelligent.

Artiste multi-facettes

Souvenez-vous. La carrière musicale de Benjamin Siksou a commencé en 2008 avec Nouvelle Star où il est arrivé en finale face à Amandine Bourgeois. Parallèlement à sa carrière musicale, on a pu le voir ensuite dans des spectacles musicaux comme Les Souliers Rouges de Marc Lavoine. Il a également joué dans de nombreux films comme La Vie d’Adèle ou encore le film musical Toi, moi, les autres où il tient le premier rôle.

Les amours de Benjamin Siksou

Benjamin Siksou est un garçon plutôt pudique mais il a accepté de participer au podcast Coming Out pour en dire un peu plus sur sa vie et parler de son homosexualité. Durant les 27 minutes du podcast, Benjamin Siksou évoque ainsi ce que signifie pour lui la sortie du placard. Il dit préférer utiliser le terme « s’affirmer » plutôt que « s’assumer ». Il explique aussi se savoir attiré par les hommes depuis son enfance .

« Je n’ai pas longtemps douté de ma sexualité, mais plutôt de comment j’allais la vivre. Très tôt j’ai su, ça a été très clair à six, sept ans, que j’étais aussi attiré par les garçons. »

Son enfance a été plutôt heureuse, au milieu de parents artistes et ouverts, encore baignés de la liberté post soixante-huitarde. Sa première grande histoire d’amour a été avec une fille, à la sortie du lycée et a duré jusqu’à sa période Nouvelle Star. Après cette première « vie hétéro », il fait la connaissance, à 25 ans, de son compagnon de route, son miroir avec qui il partage sa vie depuis.

C’est la première fois qu’il en parle ouvertement. Mais il nous avait déjà donné quelques indices en novembre dernier. Pendant le second confinement, il avait en effet posté sur Facebook, Chanson pour Julien, un titre qui laissait peu de place au doute et qui s’avère être effectivement dédié à son amoureux. Cette chanson inédite, écrite il y a deux ans, devrait d’ailleurs faire partie de son prochain album. Il en profite pour évoquer le monde de la musique qui lui a, plus d’une fois, fait comprendre qu’il valait mieux qu’il taise son attirance pour les hommes.

Fort de son histoire, Benjamin Siksou en a rapidement parlé à ses amis puis à ses parents lors d’un déjeuner plutôt solennel « À cette époque, je faisais un coming out par jour ». Il ne sacralise pas pour autant la sortie du placard. Pour lui, c’est surtout le lâcher-prise et l’ouverture à l’autre qui est important. « On croit que le coming out est l’étape où l’on devient quelqu’un. Pour moi, la vraie délivrance, c’est de m’être autorisé à vivre avec un garçon ». Et de conclure : « Aujourd’hui, si l’on doit faire son coming out, c’est pour ne plus avoir à le faire. »

Tout comme lui, différents artistes et personnalités se sont déjà confié.e.s au micro du podcast Coming Out comme Aloïse Sauvage, Céline Pham, Eddy de Preto, Fatima Daas et Bilal Hassani.

Vous pouvez écouter les différents épisodes de Coming Out ici.