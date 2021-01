Mary Wisemen de la série « Star Trek : Discovery » fait son coming out queer

« Je ne suis pas hétéro. » Voici les mots de Mary Wisemen qui parle de sa vie dans une interview Zoom pour StarTrek.com.

La qualité de la réception audio était très mauvaise, c’est ce que les fans ont pu lire sur ses lèvres. Mais l’actrice l’a ensuite confirmé. L’appel en visio a été interrompu au moment où Wiseman a commencé à dire « Je ne suis pas hétéro ».

« J’ai bien dit ça ! Et ce n’est pas grave du tout, je ne voulais simplement pas dire que je suis hétéro alors que je ne le suis pas ! »

L’actrice a ajouté qu’avant de rencontrer son mari Noah Averbach-Katz (qui joue Ryn l’Andorien dans la série), elle sortait et aimait des gens de tous genres.

Star Trek (disponible sur Netflix) n’en est pas à son premier coming out et fait de la série une production très inclusive pour la communauté LGBT+. Monsieur Sulu, interprété par George Takei dans la première version de Star Trek, est marié à un homme. Le co-créateur de la série, Bryan Fuller, est ouvertement gay tout comme les acteurs Anthony Rapp et Wilson Cruz. En septembre 2020, la série a accueilli ses premiers personnages non binaire et trans, avec Blu del Barrio et Ian Alexander.