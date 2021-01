Âgé de 27 ans, Marco Lehmann pratique le basket comme professionnel depuis 2012. Il représente la Suisse sur la scène internationale de ce sport, où il est considéré comme l’un des meilleurs tireurs en basketball 3×3 (variant du basket habituel qui oppose deux équipes de trois joueurs au lieu de cinq).

Samedi 16 décembre 2021, il s’est confié dans une vidéo accompagnée d’un article pour la FIBA, le site officiel de la Fédération Internationale de Basketball. Le titre de la vidéo annonce très bien la couleur : « Je ne veux pas attendre la retraite pour dire que je suis gay ! ».

« C’est pour toutes les personnes qui ne veulent plus vivre une double vie, celles qui vivent dans un système où elles n’existent même pas. C’est pour les générations futures afin qu’elles puissent vivre une vie sportive libre sans se cacher. Je ne vais pas mentir, c’est aussi pour moi afin que je puisse vivre libre de ce fardeau », a déclaré le sportif.

« Enfin libre » écrit-il sur Instagram dans un post où il partage un extrait de cette vidéo.

Enfin libre

Depuis le début de sa carrière sportive, Marco Lehmann a joué sept saisons dans 20 pays différents et s’est toujours dédié exclusivement au sport. S’il est reconnu comme l’un des meilleurs joueurs de son pays, il dit avoir beaucoup souffert d’avoir vécu si longtemps dans le secret.

« Je changeais de personnalité depuis si longtemps maintenant, que cela affectait ma santé mentale. Chaque semaine, c’était la même chose : mon petit ami me conduisait à l’aéroport et à la minute où je passais le portique de sécurité, l’heureux homosexuel en couple que j’étais se transformait en un athlète professionnel sans émotion et qui ne voulait pas parler de sa vie privée. »

Marco Lehmann explique qu’il a longtemps gardé le silence car il a été confronté plusieurs fois à de l’homophobie dans le milieu du basket. Il a déjà entendu son entraîneur dire à son équipe qu’elle avait joué « comme des gays » après un mauvais match. Il a aussi entendu d’autres joueurs parler de l’homosexualité comme d’une « maladie ».

En route vers les Jeux Olympiques ?

Marco Lehmann peut être fier. D’autant que les réactions à son coming out semblent avoir été plutôt positives comme il l’évoque dans un post Instagram publié hier soir. « Je suis complètement submergé par tous les messages et commentaires positifs que je reçois du monde entier. »

Le sportif rejoint ainsi les quelques basketteurs professionnels qui ont fait leur coming out gay durant leur carrière comme Jason Collins, Derrick Gordon et Uri Kokia.

« À partir d’aujourd’hui, je serai Marco Lehmann, basketteur gay 3×3. Et si vous voulez bien m’excuser, j’essaie de gagner le World Tour et d’emmener la Suisse aux Jeux olympiques de 2024. » a déclaré Marco Lehmann.