Jonathan Van Ness, l’expert coiffure non binaire de « Queer Eye » s’est marié !

L’année 2020 n’a pas été négative pour tout le monde. La preuve avec Jonathan Van Ness, l’expert capillaire non binaire de l’émission Queer Eye diffusée sur Netflix. Dans un post Instagram écrit à l’occasion de la nouvelle année, ce dernier a, en effet, annoncé qu’il avait épousé l’homme de sa vie l’été dernier.

« Merci à l’univers de m’avoir permis d’être ici et merci à tous ceux qui m’ont soutenu. 2020 a été une année pas comme les autres… Je me suis marié avec mon meilleur ami, j’ai maintenant un conjoint aimant avec qui continuer à bâtir ma vie. »

Sur l’une des photos partagées sur le post, Jonathan Van Ness apparaît main dans la main aux côtés de son mari dont le nom n’est pas mentionné. Mais grâce à la magie du web, les fans ont vite découvert qu’il s’agissait de Mark Peacock. Ce Britannique installé aux États-Unis est un expert du fitness qui a fait la couverture de magazine Men’s Health UK en donnant des conseils sportifs aux lecteurs.

Mark Peacock s’est aussi prêté au jeu du post Instagram et il a partagé à son tour des photos de son mari et lui avec ce message :

« 2020 m’a apporté plus de changements que je n’en ai jamais eu auparavant. J’ai quitté Londres et j’ai traversé l’Atlantique, je me suis déguisé pour de nombreuses vidéos Zoom très hilarantes, j’ai redécouvert un amour pour le jardinage, j’ai appris à conduire à gauche, je me suis marié avec mon âme sœur et grand amour Jonathan Van Ness et j’ai adopté un petit Jack Russell appelé Pablo et suis entré dans une famille avec quatre chats incroyables. »

Les deux amoureux, qui avaient gardé leur relation secrète jusqu’à maintenant, se sont mariés cet été en comité très restreint, avec leurs parents respectifs présents virtuellement en visio.

Cette grande nouvelle a réjoui toute la troupe de Queer Eye qui a félicité le couple pour leur mariage sur les réseaux sociaux. Pour Karamo Brown, les amoureux représentent « l’un des plus beaux couples du monde ». Tan France espère que « l’année 2021 sera meilleure et que nous pourrons enfin célébrer leur mariage » et Bobby Berk a commenté : « C’était un secret difficile à garder ! ! Je vous aime, Mark et Johnny ! ».

Félicitations au charmant couple.