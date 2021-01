Inde : deux femmes trans remportent une élection historique

Les deux femmes trans ont été élues aux gram panchayats de leurs villages le mercredi 30 décembre. Ce sont des gouvernements locaux qui régulent les villages en Inde. Environ 265 000 gram panchayats sont réélus tous les cinq ans.

D’après le Times of India, Devika Akka a été élue dans le quartier 7 du panchayat de Saligrama. Sudha, elle, a remporté les élections à Kallahalli. Les deux villages sont situés dans le sud de l’Inde.

SJ Gunapal Jain, un ancien élu du gram panchayat du village, a affirmé que Devika Akka est la première personne trans à être élue au gouvernement local. « Les habitants ont voté pour elle, en particulier les résidents de sa colonie », explique-t-il au Times of India.

« Cela l’a aidée à réaliser cet exploit. Elle ne s’est identifiée à aucun groupe, équipe ou parti politique ».

Devika Akka déclare au média indien que sa priorité est de servir le peuple. « Lorsque je visitais les maisons des gens pour obtenir des votes, ils avaient des mots gentils pour moi ». « Maintenant qu’ils m’ont fait confiance, je m’efforcerai d’être à la hauteur de leurs attentes », ajoute-elle. « Les gens m’ont béni. Je travaillerai pour eux. »

Âgée de 46 ans, elle réside dans cette région de l’Inde depuis 35 ans. Elle confie à The News Minute qu’elle a décidé de se présenter aux élections après que ses ami.e.s l’ont encouragée à le faire.

« J’écouterai les préoccupations des résidents de ma localité et je mettrai en évidence les problèmes avec lesquels ils me viennent. Je dois être disponible pour mes résidents, même pour les plus petits besoins », promet Devika Akka.

Sudha, elle, a été élue au panchayat de Kalahalli avec 622 voix, lors de la première élection de gram panchayat dans le village depuis 26 ans.