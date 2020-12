« Cher Père Noël, peux-tu demander à Dieu s'il m'aime depuis que je suis gay ? », la lettre d'un petit garçon au Père Noël

L’an dernier, un bénévole qui s’occupe de répondre aux lettres des enfants pour le Père Noël a été marqué par la demande d’un petit garçon… Habitué à recevoir des demandes de jouets, de vêtements ou d’objets électroniques, le petit elfe a été particulièrement ému par ce message. Pas de demande de cadeau pour Will, le petit garçon. Non, il voudrait juste savoir s’il est aimé pour ce qu’il est :

« Cher Père Noël, soutenez-vous la communauté LGBT+ ? Et si vous pouvez parler à Dieu, pouvez-vous lui dire que je l’aime et s’il m’aime parce que je suis gay ? Merci. Amour, Will. »

This letter to Santa broke my heart. pic.twitter.com/NWbum1rvaX — Nancy Cruz-Garcia 🇲🇽 (@Nancy_Cruises) November 22, 2020

Partagée sur Twitter, la lettre a brisé le cœur d’un très grand nombre d’internautes en quelques heures.

Selon le media LGBT+ PinkNews, Michael Muñoz, l’elfe bénévole en question a été bouleversé et a eu l’idée d’offrir à cet enfant le plus beau de ses Noëls. Il a sollicité ses proches pour l’aider à lui envoyer des livres LGBT+ pour enfants et un chapeau du Père Noël aux couleurs du drapeau rainbow.

Dans un documentaire récemment publié sur l’opération de l’USPS, Michael Muñoz a expliqué :

« Ce qui rendait la lettre différente et vraiment difficile à lire, c’est que Will ne demandait rien. Tout ce qu’il voulait, c’était de savoir qu’il était aimé et accepté. Alors, comment pourrais-je ne pas répondre à sa lettre, étant moi-même un homme queer latino qui a ressenti la même chose en grandissant ? En quelques minutes, j’ai envoyé un message à une douzaine de mes proches, et nous avons décidé de lui offrir le Noël le plus grand et le plus heureux et nous espérons qu’il s’en souviendra toujours. »

Michael Muñoz en a profité pour laisser un message à tous les enfants LGBT+ qui peuvent avoir des moments difficiles durant les périodes de fêtes de fin d’année :

« L’amour et la joie se présentent sous de nombreuses formes, et parfois ils vous trouvent et d’autres fois vous devez le trouver par vous-mêmes. Là, malheureusement, il y aura toujours un intimidateur ou quelqu’un avec quelque chose de négatif à dire, mais si vous vous aimez, donnez de l’amour et répandez l’amour, rien ne pourra vous affecter. Souvenez-vous que Rudolph était différent, intimidé et, oserais-je dire, mal aimé. Mais à la fin, ce sont ses différences qui l’ont rendu beau et héroïque. »