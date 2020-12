Une statue rend hommage à deux femmes pirates et lesbiennes oubliées par l’histoire

Anne Bonny et Mary Read, deux femmes pirates lesbiennes, nées à la fin du 18e siècle, ont été très longtemps oubliées de l’histoire par les historiens à prédominance masculine. Avec une statue en béton crée par l’artiste Amanda Cotton représentant les deux femmes, leur histoire d’amour est enfin commémorée.

D’après le média LGBT+ PinkNews, la statue baptisée « Inexorable » a été présentée en avant-première aux Execution Docks de Londres le 18 novembre dernier. Le lieu est symbolique pour l’œuvre car c’est un lieu au bord de la Tamise où l’on pendait les pirates, contrebandiers ou mutins qui étaient condamnés à mort jusqu’en 1830.

La statue a été commandée pour marquer le lancement de Hell Cats, un nouveau podcast qui célèbre la vie de Anne Bonny et Mary Read et leur histoire d’amour clandestin. Lors de sa création, Amanda Cotton a souhaité se concentrer davantage sur les personnalités et la vie incroyables des deux femmes plutôt que sur leurs apparences.

« Individuellement, elles étaient des femmes fortes et indépendantes, mais lorsque Anne (le feu) et Mary (la terre) se combinent, elles étaient dangereusement imparables. »

« La conception de la sculpture est une métaphore des personnalités de Bonny et Read – le feu et la terre. Individuellement, elles étaient des femmes fortes et indépendantes, mais lorsque Anne (le feu) et Mary (la terre) se combinent, elles étaient dangereusement imparables. La sculpture sera hébergée en permanence sur l’île de Burgh, une retraite de marée du sud du Devon qui était très populaire auprès des pirates. Le béton marin créera, au fil du temps, un espace habitable pour la faune environnante, tout en étant moulé dans de la roche naturelle afin que les deux personnages ne fassent qu’un avec leur environnement. » a expliqué Amanda Cotton.

Anne Bonny est née en Irlande en 1697, tandis que Mary Read est née en Angleterre en 1685. Les deux femmes étaient à l’époque déguisées en garçons dans le but d’échapper à la pauvreté et à la misère. C’est seulement après avoir pris la mer qu’elles ont pu trouver la liberté et vivre leur amour librement et à l’abri de tous les regards. Elles ont passé de nombreuses années à naviguer au travers des trésors des Caraïbes.

Le podcast Hell Cats écrit par Carina Rodney et réalisé par Kate Saxon, explore la fabuleuse histoire des deux femmes pirates tous en abordant les thèmes de l’égalité, de la liberté, de l’amour et de la survie. L’histoire est racontée par un casting de près de 52 voix d’acteurs avec Michelle Fox pour incarner Anne Bonny et Erin Doherty pour la voix de Mary Read.

La statue Inexorable sera installée et visible du grand publique à partir du début 2021 et le podcast Hell Cats est disponible sur Audible, la plateforme audio d’Amazon Prime.