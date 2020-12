Deux prix le même jour pour une seule BD, « Peau d'homme »

La bande dessinée Peau d’homme, du scénariste Hubert et du dessinateur Zanzim, dont nous avions parlé sur Komitid, a reçu lundi 30 novembre deux récompenses, le prix Landerneau de la BD et le Grand Prix RTL de la BD.

« Dans l’Italie de la Renaissance, Bianca, demoiselle de bonne famille, est en âge de se marier. Ses parents lui trouvent un fiancé à leur goût : Giovanni, un riche marchand, jeune et plaisant. Le mariage semble devoir se dérouler sous les meilleurs auspices même si Bianca ne peut cacher sa déception de devoir épouser un homme dont elle ignore tout. Mais c’était sans connaître le secret détenu et légué par les femmes de sa famille depuis des générations : une « peau d’homme » ! », peut-on lire sur le site de Glénat, l’éditeur

« En la revêtant, Bianca devient Lorenzo et bénéficie de tous les attributs d’un jeune homme à la beauté stupéfiante. Elle peut désormais visiter incognito le monde des hommes et apprendre à connaître son fiancé dans son milieu naturel. Mais dans sa peau d’homme, Bianca s’affranchit des limites imposées aux femmes et découvre l’amour et la sexualité ».

Ce sont des récompenses posthumes pour Hubert, qui a mis fin à ses jours en février, quelques mois avant la parution du livre.

« Je pense qu’Hubert aurait été très, très fier », a déclaré à RTL le dessinateur Zanzim, se disant heureux d’avoir touché plus de 100 000 lecteurs, « pas un lectorat qui lit forcément que des bandes dessinées ».

La présidente du jury du Landerneau, la dessinatrice Catherine Meurisse, a salué dans une communiqué un « manifeste anti-homophobie » qui « célèbre l’amour, pratiqué en collant et pourpoint comme en jupon ».

« Rares sont les albums qui résonnent aussi justement avec les questions d’actualité, comme le féminisme, le fanatisme religieux, ou la transformation des genres », a écrit RTL sur son site internet.

Avec l’AFP