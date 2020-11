Pologne : Carrefour met fin à sa campagne de pub sur la télé publique, pointée du doigt pour LGBTphobie

Récemment, une publicité de l’enseigne Carrefour a été diffusé en ligne au moment d’un reportage sur la communauté LGBT+ de Pologne où l’archevêque Marek Jędraszewski parle de la communauté LGBT+ comme d’une « peste arc-en-ciel ».

Peu de temps après, la marque a été alertée par un tweet du compte @ParisPasRose qui est suivi par plus de 78 000 utilisateurs :

« Savez-vous que vos achats publicitaires sur le groupe audiovisuel public polonais TVP financent la haine anti-LGBT la plus dégueulasse avec par exemple une rubrique « Peste arc-en-ciel » sur l’un de leurs sites ? »

Cette alerte a fait sonner toutes les alarmes chez Carrefour et la marque s’est empressée de réagir en répondant au tweet et expliquant qu’elle suspendait sa campagne de publicité sur la chaîne de télé publique polonaise.

« Bonjour, ces contenus ne reflètent pas nos valeurs. Suite à votre signalement, nous avons arrêté la campagne en cours. Nous allons redoubler de vigilance @CarrefourPolska sur ces sujets. »

Bonjour, ces contenus ne reflètent pas nos valeurs. Suite à votre signalement, nous avons arrêté la campagne en cours.

Nous allons redoubler de vigilance avec @CarrefourPolska sur ces sujets. — Carrefour (@CarrefourFrance) November 25, 2020

Suite à la décision du groupe Carrefour de retiré sa campagne télé, Samuel Pereira, le directeur de la chaine TVP a critiqué cette décision, affirmant que Telewizja Polska est un « portail d’information » qui n’a jamais eu de colonne « arc-en-ciel ». Quant au vice-directeur du journalisme de chaine, il a déclaré que « De telles colonnes peuvent être trouvées dans tous les médias ».

Dans un communiqué, la succursale de Carrefour en Pologne, qui exploite plus de 900 magasins à travers la Pologne, a confirmé que la décision de suspension de la campagne ne serait pas modifiée. La politique de communication de Carrefour empêche que ses campagnes publicitaires soient présentées aux côtés de sujets tels que le racisme, la violence et le sexe.

« La publicité a été mal affichée dans le cadre d’un achat automatisé de campagnes publicitaires sur les plateformes VOD. Nous avons immédiatement réagi en la refusant et en mettant en place des exclusions plus fortes pour ce type de campagnes publicitaires automatisées. Notre réseau n’a pas l’intention de modifier sa politique publicitaire à ce jour. […] Nous avons pris la décision de ne pas publier nos publicités sur des contenus qui ne reflètent pas les valeurs de tolérance, de respect d’autrui ou de respect de la diversité. Carrefour Polska est une entreprise qui adhère aux plus hauts standards en matière de diversité de ses clients, collaborateurs et partenaires commerciaux. »

Rappelons que la Pologne est l’un des six pays européens à n’avoir pas encore légaliser le mariage pour tous et que plusieurs villes du pays se sont déclarées comme « zone sans idéologie LGBT » l’année dernière.