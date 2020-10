« Zones sans LGBT » en Pologne : le Conseil de l'Europe lance une enquête

L’Europe continue sa pression sur la Pologne concernant les « zones sans idéologie LGBT ». Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe va mener, les 2 et 3 novembre 2020, une mission d’enquête à distance sur la situation des personnes LGBT+ en Pologne, faisant suite à une demande de membres du Parlement polonais au sujet des attaques et de la discrimination croissantes à l’encontre des personnes LGBTI+.

Rencontres à distance

Concrètement, la délégation de cinq personnes va tenir des réunions en ligne, avec diverses autorités polonaises, parmi lesquelles : Hanna Gill-Piątek, Coordinatrice de l’Intergroupe parlementaire sur les villes ; Krzysztof Śmiszek, Président de l’Intergroupe parlementaire sur l’égalité des droits pour la communauté LGBT+ ; Adam Bodnar, Commissaire aux droits de l’homme ; Anna Schmidt-Rodziewicz, Plénipotentiaire du Gouvernement pour l’égalité de traitement, du ministère de la Famille, du Travail et de la Politique sociale ; et le député Robert Biedroń, fondateur de la Campagne contre l’homophobie (KPH).

Des rencontres virtuelles sont aussi programmées avec des représentant.e.s des autorités locales et régionales, tels que Rafał Trzaskowski, maire de Varsovie, Nina Gabryś, Présidente du Conseil de Cracovie pour l’égalité de traitement, Witold Kozlowski, maréchal de la voïvodie de Petite-Pologne, Jaroslaw Stawiarski, maréchal de la voïvodie de Lublin, Paweł Okrasa, maire de Wieluń, Zygmunt Frankiewicz, Président de l’Association des villes de Pologne, et Olgierd Geblewicz, Président du Bureau exécutif de l’Union des provinces de Pologne.

Des représentants de plusieurs ONG, notamment Lambda Warsawa, l’Association pour la Marche pour l’égalité de Lublin, Love Does Not Exclude, Tęczowy Białystok, Trans-Fuzja et Atlas nienawiści ont également été invités à rencontrer la délégation.

Sur le site du Conseil de l’Europe, on trouve la composition de cette délégation.