Pologne : Près de 350 000 personnes réclament des sanctions de l'UE contre les zones « sans idéologie LGBT »

L'association All Out, épaulée par les organisations polonaises Kampania Przeciw Homofobii - KPH (Campaign Against Homophobia) et Lambda Warszawa, a lancé une pétition pour interpeller l'Union Européenne sur les zones « sans idéologie LGBT » en Pologne. La requête a recueilli plus de 300 000 signatures et a été remise à Helena Dalli, la commissaire européenne à l'Égalité.

