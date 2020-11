Ellen DeGeneres remporte le prix du meilleur talk show au E! People's Choice Awards

Ellen DeGeneres revient sur le devant de la scène en remerciant chaleureusement ses fans pour lui avoir décerné le prix du meilleur talk show au E ! People’s Choice Awards, le 15 novembre dernier.

Ce n’était pas gagné d’avance… La présentatrice a récemment cumulé quelques bad buz ainsi que plusieurs accusations de la part de son équipe technique la définissant comme une personne « méchante » et qu’il régnait une ambiance « toxique et de terreur » sur le plateau de son émission.

Après une enquête interne sur le plateau de The Ellen DeGeneres Show, la chaine a licencié trois producteurs qui étaient à l’origine de toutes ses tensions de travail.

Très émue à la remise du prix, dans une émission réalisée en virtuel, Ellen DeGeneres remercie son équipe et ses fans pour le prix qu’elle vient de recevoir :

« Je n’accepte pas seulement ce prix pour moi-même, mais au nom de mon incroyable équipe et de mon personnel qui rendent ce show possible. Ils sont là tous les jours et ils donnent 100 % d’eux-mêmes et de leur temps. »

Elle poursuit ensuite ses remerciements :

« Je les aime tous et je les remercie pour ce qu’ils font chaque jour pour aider ce show à être le meilleur que nous puissions faire chaque jour. […] Je sais que ce prix vient des téléspectateurs, et je dis merci à tous mes fans de m’avoir soutenu, d’être resté à mes côtés. […] Je ne peux pas vous dire à quel point je suis reconnaissante et ce que cela signifie pour moi, c’est plus que ce que je pourrais vous dire, surtout en ce moment. »

Tout en plaisantant sur les gestes barrières, l’animatrice de 62 ans repart avec son prix à la main.

« Je vais l’essuyer avec du désinfectant, puis je vais le mettre sur mon étagère ! »