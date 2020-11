Harry Styles fait la couverture de Vogue US en robe

Le chanteur et acteur de 27 ans Harry Styles entre dans l’Histoire en devenant le premier homme à poser pour la couverture du Vogue américain, en 127 ans d’histoire du célèbre magazine de mode. Et c’est avec une veste et une robe Gucci que Harry Styles casse le code du genre des couvertures de mode habituelles.

Pour le numéro du mois de décembre, Vogue US a fait appel au photographe Tyler Mirchell, qui est également entré dans l’histoire du magazine en étant le premier photographe noir à réaliser la couverture du magazine en photographiant Beyoncé.

C’est une belle carrière qu’est en train de vivre Harry Styles. Après être passé par l’émission de télé-crochet britannique The X Factor, Harry Styles se fait connaître grâce au groupe One Direction qui remporte un succès international. Il quitte ensuite le groupe pour se lancer dans une carrière solo et devenir acteur.

Aujourd’hui c’est avec son sens de la mode qu’il fait la couverture du Vogue américain en cassant les codes du genre.

Dans son interview pour Vogue, Harry Styles parle de ses icônes de musique qui n’ont fait que l’inspirer comme Prince, David Bowie, Freddie Mercury et Elton John. Il explique aussi pourquoi il aime casser les codes du genre et que les vêtements ne devraient pas être genrés et que chacun devrait s’habillé selon ses envies.

« Les vêtements sont là pour s’amuser, s’expérimenter et jouer avec. Lorsque vous faite abstraction de la phrase “ Il y a des vêtements pour hommes et il y a des vêtements pour femmes ” et que vous supprimez les barrières, vous ouvrez évidemment l’arène dans laquelle vous pouvez jouer et vous faire plaisir. Je vais parfois dans les magasins et je me surprends à regarder les vêtements de femmes en les trouvant incroyables. C’est comme n’importe quelle autre chose, à chaque fois que vous érigez des barrières dans votre propre vie, vous vous limitez. Il y a tellement de joie à jouer avec les vêtements. »

