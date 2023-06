L'acteur trans Elliot Page est la nouvelle égérie de Gucci

Le 22 février dernier, sur sa page Instagram, la célèbre marque de mode de luxe Gucci a dévoilé l’identité de ses trois nouvelles égéries pour leur prochaine collection : le rappeur A$AP Rocky, l’actrice Julia Garner et l’acteur Elliot Page. « Julia Garner, Elliot Page et A$AP Rocky co-créent un monde de bonheur ouvert dans la nouvelle campagne Gucci Guilty. Dans cet espace d’imagination, ils célèbrent les innombrables itérations de l’amour, incarnant l’acceptation de soi et montrant comment l’ouverture libère la forme d’expression la plus pure », peut-on lire sur les réseaux sociaux de la marque.

Eliott Page a été choisi pour représenter le parfum pour homme de Gucci, Gucci Guilty, une association de citron, lavande, vanille et patchouli. Le parfum a été mis sur le marché dès le 1er mars.

Nommé aux Oscars pour Juno en 2008, puis comédien passé chez Christopher Nolan (Inception), Woody Allen (To Rome with Love), et dans l’écurie Marvel avec les premiers films X-Men au début des années 2000, Eliot Page s’était refait une popularité avec la série Netflix Umbrella Academy en 2019.

En 2020, il annonce publiquement son coming-out trans après des années à défendre la communauté LGBTQ+ dans les médias. Dans son communiqué de presse, la maison Gucci précise que l’acteur et ses deux collègues « personnifient une ode à l’acceptation de soi, à l’amitié et à l’amour sous toutes ses formes à travers une histoire de tendresse, d’imagination et de curiosité ». Avec ce contrat, Elliot Page ajoute une nouvelle et prestigieuse ligne à un CV déjà impressionnant.