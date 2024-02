Geneviève de Fontenay, figure réactionnaire du concours Miss France, est morte à l'âge 90 ans

L’ancienne présidente du concours Miss France s’est éteinte à l’âge de 90 ans, laissant derrière elle une trainée de prises de positions réactionnaires et insultantes quant aux corps des femmes et au mariage pour tous·tes.

Depuis des années, la « Dame au chapeau » avait largement troqué la mode et la beauté pour devenir une polémiste faisant le tour des plateaux télé et des pages de journaux pour diffuser sa vision réductrice de la femme et son opposition aux droits LGBTI+.

Anti-PMA décomplexée…

Alors qu’elle quitte le comité du concours en 2011 après de profonds désaccords quant à la nouvelle ligne directrice qu’Endemol souhaite prendre vers plus de modernité, Geneviève de Fontenay n’a cessé de faire parler d’elle. En 2016, trois ans après l’adoption de la loi dite du mariage pour tous·tes, elle décide de rejoindre la Manif pour tous.

Dans une interview au Figaro, elle explique alors son choix : « J’ai toujours été contre. Moi je dis que dans le monde entier, dans toutes les religions, le mariage, c’est l’union d’un homme et d’une femme pour transmettre la vie. Les homosexuels ne vont pas transmettre la vie, c’est une évidence ! », dit-elle avant de se ridiculiser un peu plus en proposant, dans le cas d’une union entre personnes de même sexe, de remplacer le terme « mariage » par « gayriage ».

Au même moment, elle profite de ce coup de projecteur pour s’opposer à la « PMA sans père » et au « scandale de la GPA » : « Moi, je respecte la nature, et la nature ne permet pas à des homosexuels de donner la vie. Quant à la GPA, c’est un crime contre l’enfant. J’en ai marre que l’on dise des “mères porteuses” : une mère ne peut pas faire cela ! Cet enfant, c’est un produit, on vous dit : “Vous pouvez venir chercher le paquet, il est prêt !” C’est insupportable ».

…et transphobe assumée

En 2021, alors que le concours Miss France est toujours plus décrié pour sa vision sexiste du corps des femmes, Elisabeth Moreno, l’ancienne ministre de la Diversité, semble ouverte à l’idée que des femmes trans puissent participer au concours : « Cela fait partie des discussions que nous avons eues avec Alexia Laroche-Joubert et nous sommes en cours de réflexion sur ce sujet », déclarait-elle sur CNews.

Outrée par cette perspective d’inclusivité, Geneviève de Fontenay s’époumone dans un communiqué qu’elle s’empresse de publier, pour que tout le monde sache bien ce qu’elle en pense : « C’est une profonde injure aux soixante années de ma vie pendant lesquelles je me suis battue pour donner à Miss France une image respectée et respectable, qui met en valeur les jeunes filles saines de corps et d’esprit ! Miss France n’est pas un concours contre-nature ! C’est une élection qui symbolise l’élégance dans une ambiance saine et nationale ».

Suite à ces déclarations, l’association Stop Homophobie avait déposé plainte pour incitation à la discrimination et injures transphobes. En juin 2023, elle avait été mise en examen pour ces propos. Une procédure qui s’éteint avec elle.