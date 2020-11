Voici un mariage qui rend hommage à toutes les anciennes histoires d’amours interdites

Le 10 octobre dernier, à Brooklyn, Josh Rodriguez a épousé Wil Cope. Le premier est dominicain et afro-latino. Le second est noir. Il était primordial pour ce couple d’honorer leurs ancêtres et tous les queers racisés des générations précédentes qui n’ont pas eu la chance de célébrer leur amour légalement et publiquement.

« Notre mariage était une représentation de toutes les personnes qui n’ont pas pu se marier, qui n’ont pas pu exercer leurs droits et qui n’ont pas pu aimer au grand jour qui elles aimaient réellement. »

D’après le média LGBT+ Out, lors de leur mariage, le couple avait mis en place une « table des ancêtres » avec des photos de couples gays d’anciennes générations qui n’ont pas pu faire leur coming out ou se marier en toute légalité. Cet espace avait pour objectif de rendre hommage à toutes ces amours interdites et secrètes.

Pour la petite histoire, Wil Cope, artiste aux multiples facettes, animateur de podcast et rappeur, a fait sa demande en mariage à Noël dernier lors l’ouverture des cadeaux dans la famille de Josh Rodriguez.

« Tout le monde était un peu confus parce que j’ai commencé mon discours sur ce que cela signifie d’être avec sa famille, en particulier à Noël, et comment la mienne m’a toujours accepté. Puis je me suis mis à genoux et je lui ai demandé de m’épouser », a déclaré Wil Cope.

Un mariage inspiré par Beyoncé

Les deux amoureux avaient craqué pour le look et la coiffe en cauris de Beyoncé dans son clip Spirit. Pour leur tenue de mariage, ils ont alors contacté la créatrice Lafalaise Dion, connue sous le nom de « Reine des cauris », pour qu’elle leur fabrique des couvre-chefs sur-mesure. La pandémie a contraint les amoureux à se marier avec des masques, qui ont été designés par le créateur new-yorkais Luis Peralta. L’ensemble a créé un mariage chic qui a rendu hommage à leurs racines et leurs ancêtres.

Wil Cope espère que ce mariage pourra inspirer les autres et donner plus de visibilité aux amours entre personnes queers racisées.

« Il y a du vrai dans le dicton : “ Il est difficile d’être ce que vous ne pouvez pas voir ”. Je sais que le simple fait de vivre notre vérité et de la partager avec le monde aura un impact sur les gens », a déclaré Wil Cope dans ses vœux de mariage.

Voici quelques photos de l’heureux événement :

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Wil Cope (@wilcope4) le 13 Oct. 2020 à 9 :00 PDT