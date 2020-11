La grande parade LGBT+ du Mardi Gras de Sydney aura lieu dans un stade

La grande parade du Mardi Gras LGBT+ de Sydney aura bien lieu l’an prochain, mais elle se cantonnera dans un stade du fait de la menace du coronavirus, plutôt que d’égayer comme chaque année les rues de la plus grande ville australienne, ont annoncé jeudi 5 novembre ses organisateur.trice.s.

L’événement, qui attire en temps normal des dizaines de milliers de personnes dans le quartier LGBT+ de la ville, se tiendra cette fois au Sydney Cricket Ground (SCG).

« La parade 2021 semblera peut-être différente de ce qu’elle a été par le passé, mais nous nous sentons chanceux de pouvoir proposer cette opportunité à nos communautés en cette période », a déclaré dans un communiqué le directeur général du Mardi Gras, Albert Kruger.

La parade prévue le 6 mars ne devrait pas présenter les chars géants habituels, et ce afin de s’adapter à une enceinte qui peut accueillir 23 000 spectateurs assis, a-t-il dit. « Le SCG est non seulement proche de notre cœur spirituel historique, Oxford Street, mais il est aussi l’enceinte la plus sûre pour organiser l’événement », a-t-il ajouté.

« En mettant davantage l’accent sur la communauté, notre défilé 2021 s’éloignera des grands chars, se concentrant plutôt sur l’apparat extravagant des costumes, des marionnettes et des accessoires qui en font un tel phénomène à voir ».

La première marche s’était achevée par une répression policière violente. Mais le défilé s’est depuis institutionnalisé pour devenir un des plus grands événements de la ville.

L’Australie est parvenue à contenir la seconde vague épidémique, qui se concentrait largement sur Melbourne, la deuxième ville du pays. Et la plupart des restrictions ont été levées. Le pays, qui compte 25 millions d’habitants, totalise un peu plus de 27 500 cas de coronavirus, et 907 décès ont été formellement attribués à la Covid-19.

Avec l’AFP