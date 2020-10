Cette affreuse pratique de défense des agresseurs dans les affaires de crimes LGBTphobes prétend que la découverte de la sexualité ou de l’identité de genre d’une victime choque et provoque une immense peur pour l’agresseur et justifie le recours à la violence et au meurtre. Aux États-Unis, des dizaines d’états continuent d’utiliser cet argument fallacieux afin de réduire les peines.

Pratique déshumanisante

D’après le média LGBT+ Out, cette pratique a déjà été interdite dans plusieurs territoires australiens. De nombreux parlements ont reconnu que cette pratique était déshumanisante et très nuisible pour les personnes LGBT+. Avec beaucoup de retard, le territoire d’Australie Méridionale s’apprête enfin à rejoindre les autres états d’Australie qui interdisent déjà la défense dite de la « panique homosexuelle ». Le gouvernement d’Australie Méridionale a présenté le projet de loi qui sera discuté par le parlement au mois de novembre.

Ce projet de loi l’interdisant a finalement été rédigé après que 25 000 personnes ont signé une pétition demandant que de tels arguments de défense soient rejetés devant les tribunaux. Cette pétition revendique également de meilleures lois contre les crimes de haines LGBTphobes afin de garantir une meilleure protection des personnes LGBT+.

Matthew Morris, président du groupe South Australian Rainbow Advocacy Alliance (SARAA) a déclaré dans un communiqué :

« La défense [dite de la « panique homosexuelle »] est probablement le plus gros problème juridique qui préoccupe les LGBT+ sud-australiens. […] En tant que premier État d’Australie à décriminaliser l’homosexualité, il est embarrassant que nous soyons les derniers à abolir cette défense juridique dépassée. Nous saluons cette réforme et espérons que tous les politiciens appuieront son adoption. »